Începe Evaluarea Națională la clasa a VI-a. Elevii dau azi proba la Limba și comunicare

Elevii de clasa a VI-a susțin marți, 26 mai, prima probă de la Evaluarea Națională 2026, cea la Limbă și comunicare – Limba română. Miercuri, 27 mai, urmează proba la Matematică și Științe ale naturii, iar joi, 28 mai, elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține proba la Limba maternă.

Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, testările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se desfășoară în luna mai.

Testarea începe, de regulă, la ora stabilită de fiecare școală și durează 60 de minute din momentul în care elevii primesc broșura cu subiecte. Elevii susțin probele în sălile în care învață de obicei, iar testările se desfășoară în timpul programului școlar.

Subiecte la Evaluarea Națională 2026, proba la Limbă și comunicare – Limba română

La proba de Limbă și comunicare sunt verificate competențele de înțelegere a textului și exprimare în limba română. Testele includ exerciții care combină informații din mai multe discipline și pun accent pe aplicarea practică a cunoștințelor, nu doar pe memorare.

Evaluările au rol orientativ și urmăresc nivelul competențelor dobândite de elevi, fără a influența media generală sau admiterea la liceu. Rezultatele sunt comunicate individual elevilor și părinților

Calendar Evaluare Națională clasa a VI-a 2026