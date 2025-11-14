Începe ROMANIAN ENERGY WEEK 2025! 5 zile cu 5 teme relevante pentru sectorul energetic românesc

Luni, 17 noiembrie, începe ROMANIAN ENERGY WEEK 2025! Descoperă idei, lideri și soluții la masa rotundă a viitorului energetic al României. Înscrie-te acum!



Miniștrii Energiei, Economiei, Mediului, reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Departamentului de Dezvoltare Durabilă al Guvernului, Secretari de Stat și Consilieri, alături de lideri de top din industrie, autorități de reglementare, specialiști, investitori, experți și inovatori se întrunesc în cele 5 zile ale summit-ului ROMANIAN ENERGY WEEK 2025 pentru a modela viitorul energetic al țării. Astfel, între 17 și 21 noiembrie, Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului se transformă în epicentrul dezbaterilor la masă rotundă ce vizează 5 teme de interes pentru sectorul energetic românesc.

De ce să iei parte la ROMANIAN ENERGY WEEK 2025?

Prima ediție se anunță a fi cea mai importantă platformă de dialog dedicată sectorului energetic din Europa de Sud-Est. Timp de cinci zile, 60 de participanți aleși pe criterii de excelență vor fi parte dintr-o serie de dezbateri strategice la masă rotundă, în cadrul cărora vor fi explorate cele mai de interes teme energo-economice: Energie verde, EPC, Stocare, Tradiție și Inovație, Finanțare și Consultanță.

Fiecare sesiune va fi o șansă de a construi relații strategice și de a împărtăși provocările pe care le au companiile din energie. Programul zilnic este 09:30 – 14:30, cu două sesiuni de discuție și pauze de networking. Accesul auto la eveniment se face pe la poarta C1, intersecția Blvd. Națiunilor Unite cu Blvd. Libertării, iar la intrarea C4 se obține tichetul REW și se fac verificările de securitate, pe baza documentului de identitate.

ROMANIAN ENERGY WEEK 2025 – locul în care parteneriatele se nasc și proiectele devin realitate.



5 zile, 5 teme de interes dezbătute la masa rotundă

Agenda ROMANIAN ENERGY WEEK 2025 este construită în jurul marilor teme care definesc viitorul energetic al României și al regiunii. Fiecare rundă de dialog este concepută pentru a genera discuții orientate spre rezultate între decidenți, investitori și inovatori dincolo de prezentări, dincolo de teorie.

Dezbaterile se vor concentra pe următoarele direcții strategice:

Ziua 1, 17 noiembrie | Energie verde: Investind în inevitabil

Ziua 2, 18 noiembrie | EPC în prim-plan: De la proiectare la execuție

Ziua 3, 19 noiembrie | Stocarea energiei: Putere în rezerve

Ziua 4, 20 noiembrie | Tradiție și inovație: Modernizarea coloanei vertebrale

Ziua 5, 21 noiembrie | Finanțare & consultanță: Transformarea proiectelor în afaceri

Ultimele locuri disponibile!

Prezența la în toate cele 5 zile de ROMANIAN ENERGY WEEK 2025 se poate face strict pe bază de invitație nominală, aprobată de organizatori. “Ne dorim să asigurăm accesul la ROMANIAN ENERGY WEEK pentru cât mai multe voci din domeniul energiei și nu numai, motiv pentru care beneficiați de ultima șansă pentru trimite o cerere de participare pe info@energyexpo.ro cu detalii complete: nume, funcție și companie, ziua de interes”, a explicat Mirela Secan, coordonatoarea ENERGY EXPO, cel mai amplu târg expozițional din Europa de S-E.

Intră acum pe https://energyexpo.ro/ro/rew/ , completează formularul din josul paginii și hai să faci parte din povestea REW2025!

Parteneriat media