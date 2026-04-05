Începe Săptămâna Patimilor. Programul Deniilor oficiate la Catedrala Patriarhală
Creștinii ortodocși participă, în Săptămâna Pătimirilor, la slujbele numite Denii.
La Catedrala Patriarhală aceste slujbe vor fi oficiate de duminică și până vineri, începând cu ora 17:00. Slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV pe Youtube și pe pagina de Facebook a Trinitas TV, a Agenției de știri Basilica și a Radio Trinitas, scrie Agerpres.
Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a îndemnat, duminică, „să începem să fim cu adevărat aproape de Iisus pe drumul Crucii, să suferim alături de Iisus Hristos și să credem în Învierea Lui și în posibilitatea învierii noastre”. Ierarhul i-a chemat pe credincioși să participe la Denii, „chiar dacă avem un program încărcat, chiar dacă avem multe lucruri de rezolvat”.
Ortodocșii vor celebra Paștele în 12 aprilie.