Începe școala: mulțumim că, în doar câteva zile, 90 de profesori au primit un abonament gratis pe 12 luni la HotNews Premium. Ajutați-i să fie mai mulți

În septembrie, pentru fiecare abonament anual HotNews Premium cumpărat, un profesor primește acces gratuit 12 luni. Abonamentele gratuite pe un an sunt oferite de redacție, însă selecția dascălilor pe care gestul dvs. îi ajută nu e realizată de HotNews, ci de inițiativa non guvernamentală MERITO, care are o expertiză dobândită de 11 ani de când investește în educație.

Azi începe școala. Lansat de numai câteva zile, programul de a face ca profesorii să primească în dar un abonament la HotNews a adunat deja 90 de abonamente, până în dimineața zilei de luni, 7 septembrie, la începutul anul școlar.

Acest articol vă răspunde la întrebări.

Fiecare abonament nou anual oferă automat un abonament de 12 luni pentru profesori. Dar și cititorii cu abonament lunar pot participa: cei care vor să contribuie pentru profesori își pot upgrada abonamentul la anual. Puteți deveni membri HotNews Premium sau upgrada abonamentul aici.

De asemenea, cititorii care au deja un abonament anual la HotNews Premium pot participa: fiecare abonament anual în plus, oferit cadou cuiva în septembrie, înseamnă abonament pe 12 luni, gratuit, pentru încă un profesor.

Alocarea se va face prin intermediul proiectului MERITO, care se ocupă de identificarea și distribuirea lor către cadre didactice din învățământul public.

Membrii anuali primesc acces la toate materialele HotNews Premium, plus celelalte beneficii ale abonamentului: newslettere exclusive, comentarii aprobate automat și reducere la comenzile de pe zyxbooks.ro.

Cum se derulează procesul pe care HotNews îl lansează astăzi: la finalul lunii septembrie, numărăm câte abonamente anuale au fost încheiate și oferim un număr echivalent de abonamente gratuite profesorilor din învățământul preuniversitar.

Întrebări frecvente

Ce este MERITO?

MERITO identifică, promovează și ajută în moduri diverse o parte a dascălilor valoroși din învățământul preuniversitar public. Lucrează direct cu profesorii. Este un proiect al Romanian Business Leaders. În cadrul acestei campanii, MERITO se ocupă de identificarea profesorilor și de distribuirea abonamentelor gratuite.

Cine alege profesorii care primesc abonamentul?

Selecția profesorilor se face de către echipa MERITO, în baza rețelei, dedicate în mod special cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat. HotNews contribuie cu numărul de abonamente corespunzător abonamentelor anuale încheiate în septembrie, iar MERITO gestionează procesul de distribuire.

Cum particip la campanie dacă vreau să fac un abonament nou?

Este suficient să alegi varianta de abonament anual din pagina HotNews Premium. Abonamentul tău contează automat pentru totalul din septembrie, fără niciun pas suplimentar din partea ta.

Am deja un abonament lunar, pot contribui?

Da. Poți trece la abonamentul anual din contul tău, secțiunea „Abonament”, și plătești doar diferența până la finalul perioadei. Trecerea de la lunar la anual contează la fel ca un abonament anual nou pentru totalul campaniei.

Am deja un abonament anual, mai pot contribui?

Da, și contribuția ta contează: dacă oferi cadou un abonament anual unui prieten în septembrie, noi îl vom dubla pentru un profesor.

Până când durează campania?

Campania este activă pe toată durata lunii septembrie, până pe 30 septembrie inclusiv. Numărătoarea finală a abonamentelor anuale se face la această dată.

Cum aflu câți profesori au beneficiat de campanie?

După încheierea lunii septembrie, revenim cu numărul total de profesori care au primit acces gratuit la HotNews Premium datorită abonaților.

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