Începerea școlii dă peste cap somnul copiilor. Pediatru: „Pot apărea crize de furie, plâns, dificultăți de învățare”. Cum e afectată sănătatea pe termen lung

Odată cu începerea școlii, ora de trezire se schimbă brusc, dar ora de culcare nu ține întotdeauna pasul. Un copil care în vacanță dormea zece ore poate ajunge, în doar câteva zile, la șapte-opt ore de somn pe noapte, iar efectele nu se văd doar prin căscat dimineața.

Iritabilitatea, crizele de furie, dificultățile de concentrare și chiar îmbolnăvirile mai frecvente care ar putea apărea în timp pot fi semne că nu se odihnește suficient. Câte ore ar trebui să doarmă un copil în funcție de vârstă și când ar trebui să ne îngrijoreze faptul că somnul nu este odihnitor- explică pentru Totul Despre Mame dr. Genoveva Hiastru, medic specialist pediatru.

Un copil de 9 ani care, în vacanță, adoarme la ora 23.00 și se trezește la 9.00 doarme zece ore. Dacă, odată cu începerea școlii, alarma sună la 6.30, dar el continuă să adoarmă la aceeași oră ca în vacanță, somnul lui se reduce la șapte ore și jumătate. Pentru vârsta lui, recomandarea este de 9-11 ore într-un interval de 24 de ore. Calculul arată cât de repede poate apărea deficitul de somn atunci când se schimbă ora de trezire.

Cum se manifestă un copil care nu doarme destul

Primele semne pot apărea chiar la trezire: copilul se ridică greu din pat și trebuie chemat de mai multe ori. Dacă merge cu mașina spre școală, poate adormi pe drum.

Pe parcursul zilei, lipsa somnului se poate manifesta foarte diferit față de adult: „Pot apărea iritabilitate, crize de furie aparent disproporționate, toleranță redusă la frustrare, plâns ușor, schimbări bruște de dispoziție sau comportament hiperactiv”, atrage atenția dr. Genoveva Hiastru.

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