Început de noiembrie cu „parfum” de vară. Locurile din România unde au fost cu 12 grade Celsius peste normal

Primele trei zile de noiembrie au adus în România vreme ce amintește de vară, au fost și temperaturi de peste 25 de grade Celsius, dar și minime care au depășit cu 10-12 ºC temperaturile obișnuite. Cel mai cald a fost în Banat, Muntenia și Transilvania.

1 noiembrie a fost zi cu temperaturi de vară în Banat și Crișana, cele mai mari valori fiind de +25,3 ºC la Oravița și +25,1 ºC la Reșița și Vărădia de Mureș, arată datele ANM.

Au fost cele mai ridicate temperaturi de noiembrie din ultimii șapte ani la Oravița și la Reșița (unde în noiembrie 2018 au fost temperaturi maxime de +25,8 ºC, respectiv +25,7 ºC).

Temperaturile maxime in 2 noiembrie (sursa ANM)

Duminică dimineața s-a înregistrat una dintre cele mai ridicate temperaturi minime pentru luna a 11-a: +17,6 ºC la Oravița, cu 12 grade Celsius peste normal. Foarte cald a fost la alte două stații meteo care sunt „specialiste” în dimineți calde: +15,9 ºC la Dumbrăvița de Codru și +14,9 ºC la Șiria, conform hărților ANM.

Duminică la prânz cel mai cald a fost la trei stații meteo: +24,3 ºC la Lugoj, +24,2 ºC la Oltenița și +24 la Călărași. Față de normalul perioadei, cel mai cald a fost la Sfântu Gheorghe, în Covasna, maximă de 23 de grade Celsius. La Sibiu au fost +23,6 ºC, iar la Brașov, +22,3 ºC.

Și luni dimineața au fost temperaturi minime mult peste medie: +16,3 ºC la Oravița, +16 ºC la Dumbrăvița de Codru +15,9 ºC la Moldova Nouă, +15,3 ºC la Constanța Dig, arată harta ANM.

Luni la prânz nu au mai fost temperaturi de peste 23 de grade Celsius, însă a fost extrem de cald în Transilvania: +22,5 ºC la Alba Iulia și +22,1 ºC la Sibiu (10 grade peste normal).

Vremea s-a răcit marți, iar după prânz erau foarte puține locuri unde temperatura trecea de 15 grade Celsius. Cel mai cald era la Padeș, în Oltenia, 18 grade.

Temperatura maximă absolută a lunii noiembrie în România este 30,5 ºC şi a fost înregistrată la Călăraşi, în data de 1 noiembrie 1926. Tot atunci au fost 30,2 ºC la Botoșani. Recordul absolut pentru Arad în luna noiembrie este +27,7 C, iar pentru Timișoara, +27,1 ºC (în 1926).