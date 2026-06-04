Încheierea contractului dintre SRI și Digi „nu are nicio legătură cu Guvernul”, spune Bolojan după ce SRI a arătat spre Cancelaria premierului: „Am aflat din presă”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că grupul de lucru de la nivelul Guvernului a dat doar „o aprobare finală” asupra contractelor negociate de instituțiile beneficiare cu furnizorii, inclusiv în cazul acordului de 196 de milioane de euro dintre Serviciul Român de Informații și Digi.

Afirmațiile făcute de Bolojan joi seară la Euronews, similară cu pozițiile exprimate anterior de Guvern și de șeful Cancelariei premierului, contrazic explicațiile oferite de SRI, care a susținut într-un comunicat că „identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului”.

Premierul interimar susține că „încheierea acestui contract dintre Serviciul Român de Informații” și Digi, pentru dezvoltarea unei platforme integrate de inteligență artificială, „nu are nicio legătură cu Guvernul României”.

„După ce s-au aprobat sumele pentru fiecare autoritate și lista de proiecte, fiecare autoritate, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, STS, SPP, în cazul acesta Serviciul Români de Informații, și-a negociat, conform prevederilor legale, achiziția. Unii au derulat proceduri de licitație, alții au avut proceduri de negociere, pentru că în cazul armamentului sau al unor aspecte de genul acesta, de securitate, sunt anumite restricții, și SRI a derulat această procedură”, a declarat Ilie Bolojan.

„Pur și simplu am aflat din presă vizavi de cine a semnat acest contract”

Bolojan a spus că nici el și nici Guvernul nu s-au amestecat în negocierile dintre furnizori și autoritățile contractante.

„După ce, deci, fiecare a negociat contractul, la final, au venit cu suma respectivă, cu contractorul și, în grupul de lucru la nivel de Guvern, care integrează toate aceste proceduri, s-a dat o aprobare finală, care a însemnat că se verifică dacă destinația sumei alocate a fost respectată și suma în cuantum, dar acest grup de lucru nu a avut nicio ingerință în aceste negocieri, care au fost purtate direct, și nici Guvernul nu a avut niciun fel de discuție pe tema asta, nici eu personal, și pur și simplu am aflat doar din presă vizavi de cine a semnat acest contract”, a adăugat premierul interimar.

El a spus că, în opinia sa, SRI și celelalte autorități contractante din programul SAFE trebuie „să explice cât se poate de clar ce s-a întâmplat”, întrucât „altfel se creează confuzii și oamenii nu mai înțeleg ce se întâmplă”.

„Toate instituțiile care au făcut aceste contracte trebuie să fie cât se poate de transparente posibil în condițiile astea. Să nu uităm că sunt contracte de armament, sunt contracte care au anumite clauze de confidențialitate. Pentru că în cazul unor achiziții de genul acesta, pentru a elimina orice fel de suspiciuni, cu cât ești mai transparent, cu cât arăți lucrurile mai clar, cu atâta limitezi dezinformarea și, sigur, clarifici lucrurile. Mi se pare normal ca fiecare instituție care a făcut astfel de contracte să publice tot ce se poate publica, respectând, sigur, prevederile legale”, a mai declarat Ilie Bolojan.