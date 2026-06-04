Prima comunicare a SRI despre contractul de 196 de milioane de euro cu Digi

SRI a obținut aprobarea Parlamentului, prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru contractul cu Digi privind dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM, afirmă Serviciul Român de Informații, joi, în prima reacție publică a instituției cu privire la achiziția contractată prin programul SAFE.

Guvernul a anunțat, marți, într-un comunicat despre stadiul implementării SAFE, că a fost încheiat cu Digi un contract pentru „dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro”, care va fi realizată „integral în România”.

LLM este echivalentul, ca limbaj tehnic, al produselor realizate de OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) și Google (Gemini).

Inițial, Guvernul nu menționase că beneficiarul este SRI. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului și șeful Cancelariei premierului, instituția care coordonează programul SAFE, au confirmat miercuri că autoritatea contractantă este SRI.

SRI: „Platforma vizată răspunde unei nevoi reale și asumate”

Serviciul Român de Informații susține că decizia de a alege compania Digi a fost luată „cu respectarea integrală a legislației aplicabile programului SAFE (…), dar și a legislației specifice din materia achizițiilor publice”.

„Platforma vizată răspunde unei nevoi reale și asumate de consolidare a capacităților naționale de securitate cibernetică, într-un context de amenințări în creștere, iar realizarea integrală a proiectului pe teritoriul României contribuie la dezvoltarea competențelor tehnologice autohtone”, a declarat SRI într-un comunicat de presă.

Instituția a precizat că proiectul „va fi implementat etapizat pe o perioadă de patru ani”.

„Proiectul urmărește creșterea eficienței și a vitezei de reacție prin automatizarea unor procese complexe de analiză și investigare a incidentelor de securitate cibernetică, aspecte ce vor contribui la consolidarea protecției infrastructurilor critice și a instituțiilor publice, precum și la dezvoltarea unor capabilități naționale în domeniile inteligenței artificiale și securității cibernetice”, a mai declarat SRI.

„Proiectul se derulează conform Planului de investiții în industria de apărare”

Serviciul a spus că, în strategia de securitate cibernetică, România „și-a asumat dezvoltarea de «capabilități și mecanisme pentru a descuraja atacurile cibernetice care afectează societatea sau interesele naționale de securitate» și aplicarea tuturor măsurilor «proactive necesare, care au ca finalitate asigurarea rezilienței rețelelor și sistemelor informatice»”.

„Proiectul se derulează conform Planului de investiții în industria de apărare a României, Plan aprobat de CSAT și care cuprinde inclusiv referiri la sumele alocate fiecărei instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională cu atribuții în cadrul planului SAFE”, mai scrie în comunicatul SRI.

SRI a mai menționat că „identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrulu”, iar „lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.

Prin instrumentul denumit „Acțiunea pentru securitatea Europei”, sau SAFE, România beneficiază de o alocare de 16,68 de miliarde de euro pentru achiziția de echipamente militare sau cu utilizare duală, precum și pentru infrastructură duală.

Este vorba despre credite pe 45 de ani, cu o dobândă de 3%, mai mică față de condițiile de pe piața liberă, și cu o perioadă de grație de 10 ani – adică primele rambursări le vom face abia din 2036.

Digi, despre contractul semnat cu SRI

Într-o reacție miercuri după-amiază, Digi România a spus că „acordul are o valoare totală de până la 196 milioane euro” și „cuprinde atât componente hardware, cât și software și se derulează în etape, pe parcursul unei perioade de 4 ani”.

„DIGI Romania a semnat cu Serviciul Român de Informații un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM, specializate în domeniul securității cibernetice, proiect derulat prin programul SAFE/Readiness 2030. DIGI a îndeplinit cerințele aplicabile în procesul de achiziție publică desfășurat conform prevederilor legale în vigoare”, a transmis miercuri Digi.