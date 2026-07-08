Închidere parțială de circulație pe autostrada A10 Sebeș – Turda din cauza surpărilor de teren. Cât vor dura restricțiile

Compania de Drumuri anunță că va închide circulația pe un sens de mers al autostrăzii A10 Sebeș – Turda, între nodurile Unirea și Turda, și va muta traficul rutier pe DN1 din cauza unei zone unde au avut loc surpări de teren care au afectat corpul autostrăzii.

La sediul CNAIR a avut loc miercuri o întâlnire între echipele tehnice ale CNAIR și cele ale constructorului PORR, în prezența directorului general al companiei, Cristian Pistol, pentru stabilirea soluțiilor de remediere a surpării de teren apărute în zona km 66 al autostrăzii A10, Sebeș – Turda, lotul 4, anunță compania.

Cel puțin trei luni pentru proiectarea și execuția lucrărilor de remediere de pe A10

În urma discuțiilor, constructorul și-a asumat execuția lucrărilor de remediere definitivă și suportarea integrală a costurilor aferente sectorului afectat. Tronsonul, construit de PORR, a fost inaugurat în 2018, iar lucrările au o garanție de 10 ani

„Începând de luni, 13 iulie 2026, timp de o lună, echipele tehnice ale constructorului, împreună cu DRDP Cluj, vor elabora proiectul de remediere, prin care se stabilesc soluțiile tehnice și modul de execuție a lucrărilor. Ulterior, lucrările de consolidare sunt estimate să dureze aproximativ două luni”, anunță CNAIR.

Circulație închisă pe un sens din A10

Pe durata lucrărilor, circulația pe sensul Sebeș–Turda este redirecționată pe DN1, „între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda, pe un tronson de aproximativ 19,2 km – cu doar circa 5 km mai lung decât traseul pe autostradă”, anunță CNAIR.

„Soluția a fost aleasă întrucât zona de instabilitate afectează direct calea aferentă acestui sens: mutarea integrală a traficului pe DN1 îndepărtează participanții la trafic de sectorul activ de la km 66 și menține separarea fizică a fluxurilor, evitând concentrarea întregului trafic – inclusiv a celui greu – în imediata vecinătate a cedării”, susține Compania de Drumuri.

Pe sensul opus, circulația se menține pe autostradă.

„Măsura are caracter temporar și reversibil și va fi ridicată de îndată ce condițiile de siguranță o permit”, susține CNAIR.

Inchidere circulatie pe autostrada A10 Sebes – Turda / Sursă: HotNews

Pro Infrastructura cere menținerea autostrăzii deschise și devierea traficului pe sensul opus

Asociația Pro Infrastructura (API), una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară, avertiza miercuri dimineață că exista riscul ca CNAIR să închidă complet traficul pe A10 și să redirecționeze toate vehiculele pe DN1 între Unirea și Turda.

Pro Infrastructura propunea, însă, o altă variantă care ar fi păstrat traficul pe autostradă în ambele sensuri: „ar putea devia temporar traficul, în siguranță, pe o distanță de doar 2,5 kilometri pe sensul opus al autostrăzii care nu este afectat (de alunecarea de teren – n.r.)”

„Da, surparea este una care trebuie luată în serios: probabil e necesară o expertiză care să arate cauzele, să găsească soluțiile de remediere și să spună cât costă reparația. Lucrările de remediere vor fi complexe, scumpe și de durată. Va fi nevoie de licitație și proiectare în detaliu. Plus execuția efectivă”, spunea Pro Infrastructura.

Organizația civică estimează că lucrările de remediere vor dura „multe luni de zile sau chiar ani”

„Soluția este simplă și se aplică în toate țările civilizate: traficul este deviat pe sensul spre Sebeș pe doar vreo doi kilometri și jumătate, cu intrare și revenire în zona km 65-67, cu restricție de viteză (maxim 80 km/h), marcaje temporare, (pre)semnalizare corectă și clară și, pentru conformare, cu poliția care patrulează (radarul nu strică nici el)”, susținea API.

Surpare de teren și denivelări apărute pe A10 Sebeș – Turda / Sursă foto: Ziarul Unirea

Secretar de stat: Am solicitat CNAIR clarificări urgente

Secretarul de stat Horațiu Cosma din Ministerul Transporturilor spunea marți că a solicitat Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) un raport detaliat cu privire la situaţia apărută pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, precum şi un plan clar pentru eliminarea definitivă a cauzelor acestor degradări.

„Raportul solicitat trebuie să prezinte cauzele tehnice ale degradărilor, riscurile identificate pentru siguranţa circulaţiei, măsurile întreprinse până în prezent şi soluţiile propuse pentru remedierea definitivă a acestui punct nevralgic”, a declarat Cosma, citat de News.ro.

El mai spune că a cerut explicaţii privind motivele pentru care a fost efectuată recepţia finală a lucrărilor în 2023, în condiţiile în care în această zonă au fost înregistrate probleme recurente încă de la darea în trafic a autostrăzii.

„De asemenea, în cazul în care evoluţia situaţiei va impune restricţii suplimentare de circulaţie, am cerut CNAIR să analizeze cu prioritate posibilitatea devierii traficului prin organizarea circulaţiei bidirecţionale pe celălalt sens al autostrăzii. Este esenţial să înţelegem cu exactitate cauzele acestor probleme, să stabilim responsabilităţile şi să implementăm, în cel mai scurt timp, o soluţie tehnică durabilă pentru acest sector al Autostrăzii A10”, a adăugat secretarul de stat.