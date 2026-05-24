Incident armat la un punct de control de la Casa Albă, atacatorul a fost ucis

Jurnalistă care fuge să se adăpostească în timp ce forțele de ordine răsăund la focuri de armă trase lângă Casa Albă. Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP / DPA / Profimedia

Un bărbat înarmat care a deschis focul asupra unui punct de control de la Casa Albă a fost împușcat de forțele de ordine și a decedat după ce a fost transportat la spital sâmbătă seara, a anunțat Secret Service, potrivit Reuters.

08:51

Prima reacție a lui Trump a venit pe rețeaua sa, Truth Social:

„Mulțumesc Secret Service și forțelor de ordine pentru acțiunile rapide și profesioniste întreprinse în această seară împotriva unui atacator înarmat din apropierea Casei Albe, care avea un istoric violent și o posibilă obsesie pentru cea mai prețuită clădire a țării noastre.”

Un trecător a fost rănit de gloanțe

Bărbatul s-a apropiat de punctul de control de la intersecția dintre 17th Street și Pennsylvania Avenue, în apropierea Casei Albe, a scos o armă din geantă și a început să tragă asupra polițiștilor, potrivit unui comunicat Secret Service. Polițiștii au ripostat și l-au împușcat pe suspect.

Un trecător a fost lovit de gloanțe, se arată în comunicat, dar nu s-a precizat cât de grav a fost rănit.

Un alt comunicat al Secret Service, citat de mai multe agenții de știri, a precizat că nu este clar dacă trecătorul a fost lovit atunci când bărbatul înarmat a început să tragă sau în timpul schimbului de focuri care a urmat.

Suspectul a fost identificat ca fiind o persoană cu tulburări emoționale, a declarat pentru Reuters un oficial al forțelor de ordine, adăugând că i se emisese anterior un „ordin de restricție”.

Niciun membru al forțelor de ordine nu a fost rănit, a precizat Secret Service, adăugând că președintele Donald Trump se afla la Casa Albă în timpul incidentului.

Incidentul are loc la aproape o lună după ce un bărbat înarmat a tras focuri de armă în hotelul unde era cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, determinându-i pe Trump și pe alți oficiali să fie evacuați de urgență.