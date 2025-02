Incident aviatic surprinzător pe aeroportul din Toronto, unde un avion s-a răsturnat la aterizare. Aeronava a ajuns cu roțile în sus – VIDEO

Echipele de urgenţă au intervenit luni pe Aeroportul Pearson din Toronto, Canada, după un accident aviatic în care a fost a implicat un avion al companiei Delta Airlines care decolase de pe aeroportul internaţional din Minneapolis, Statele Unite, şi care transporta câteva zeci de persoane, relatează News.ro.

Televiziunea CBC a relatat că avionul s-a răsturnat la aterizare. Imaginile de la aeroport arată avionul Delta Airlines complet răsturnat, pe spate, pe pistă.

„Echipele de urgenţă intervin. Toţi pasagerii şi echipajul sunt contabilizaţi”, se arată într-un comunicat al aeroportului din Toronto.

Până la opt persoane au fost rănite, potrivit posturilor CBC şi CP24 Media din Canada.

O persoană este grav rănită, în timp ce celelalte au suferit răni uşoare până la moderate, au precizat paramedicii.

„Există un accident de avion. Cu toate acestea, în acest moment, nu cunoaştem circumstanţele în care a avut loc”, a declarat agentul Sarah Patten de la Poliţia Regională Peel din Ontario. „Am înţeles că majoritatea pasagerilor sunt teferi şi nevătămaţi, dar încă încercăm să ne asigurăm, aşa că suntem încă la faţa locului şi investigăm”, a declarat Patten.

🚨 #BREAKING : A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board 📌 #Toronto | #Canada Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg

Reprezentanţii companiei aeriene Delta nu au reacţionat deocamdată.

Anterior, aeroportul postase imagini pe X după ce 53 cm de zăpadă au căzut în ultima săptămână.

The snow is still falling at the airport.



Since it started yesterday, we've already had 12.2 cm of snow accumulate as of 8 a.m. The latest forecast shows we could see an additional 15 cm today.



In total, we've had 53.6 cm of snow this past week. To put that into perspective,… pic.twitter.com/BjU02zmbVI