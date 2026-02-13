Incident feroviar în Gara de Nord. Vagonul unui tren internațional a deraiat

Un vagon al trenului internațional IR 401 a deraiat în Gara de Nord, în timpul manevrei de împingere a garniturii către Depoul CFR Călători, iar trenurile care ieșeau și intrau în Gara de Nord au acumulat întârzieri. CFR SA spune că vagonul a fost ridicat și repus pe șine.

La ora 8:20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de CFR Călători, din stația Gara de Nord București către Grupa AT, în incinta Depoul București Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere, se spune într-un comunicat al CFR Infrastructură.

Vagonul era parte a trenului „Prietenia”, București – Chișinău.

Tabela electronica din Gara de Nord, la ora 10, pe 13 februarie (Webcam CFR SA)

Evenimentul s-a produs în timpul unei manevre tehnice de exploatare, desfășurată în regim de circulație restricționată. Nu s-au înregistrat victime și nu există pagube la infrastructura feroviară.

„Ca urmare a incidentului, toate trenurile care intră sau ies din Grupa AT sunt temporar blocate până la finalizarea intervenției și eliberarea liniei afectate. Circulația trenurilor în zona respectivă se va relua după verificarea tehnică și confirmarea condițiilor de siguranță”, spunea CF SA.

Compania a venit cu un update la ora 09:45, explicând faptul că „vagonul deraiat al trenului IRN 401 din stația Gara de Nord București a fost ridicat și repus pe șină de către personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate București”.

După verificările tehnice necesare, circulația trenurilor care intră și ies din Grupa AT a fost reluată în condiții de siguranță, mai spunea compania.