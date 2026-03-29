Incident grav în centrul orașului englez Derby: O mașină a secerat mai mulți pietoni, șoferul a fost arestat

Poliția britanică a anunțat că a arestat un șofer suspectat că, sâmbătă noapte, a lovit cu mașina mai mulți pietoni, rănind mai mulți dintre aceștia, unii grav, în nordul Angliei, din motive încă necunoscute, transmite AFP.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:30, ora locală (23:30 în România), în centrul orașului Derby, la situat aproape 200 de kilometri de Londra.

„Un număr de persoane au fost rănite, unele dintre ele grav, și au fost îngrijite la fața locului de echipajele de ambulanță înainte de a fi transportate la spital”, a indicat poliția din Derbyshire într-un comunicat publicat în cursul nopții.

„Agenții de poliție au interceptat un vehicul suspectat de a fi implicat în incident (…). Șoferul, un bărbat de aproximativ 30 de ani, a fost reținut și se află în arest preventiv”, a adăugat aceasta.

Poliția a lansat un apel către martori, precizând că ancheta se află într-un stadiu „preliminar” și fără a oferi detalii cu privire la motive sau la eventualitatea unui act intenționat.