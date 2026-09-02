Incident grav în Marea Marmara, aproape de Istanbul: Două nave s-au ciocnit, una dintre ele nu mai poate fi contactată

Două nave comerciale sub pavilion turc s-au ciocnit miercuri în largul Istanbulului, în Marea Marmara, iar legătura cu una dintre nave s-a pierdut, a anunțat biroul guvernatorului din Istanbul, transmite Reuters.

Nava „Alsu”, sub pavilion turc, care se îndrepta spre portul Aliaga din Marea Egee, și nava „Tugberk Imamoglu”, tot sub pavilion turc, care se îndrepta spre portul Karadenizeregli de la Marea Neagră, s-au ciocnit în largul districtului Silivri din Istanbul, miercuri, în jurul orei 3 dimineața, a precizat biroul guvernatorului într-un comunicat.

Nave și elicoptere ale pazei de coastă au fost trimise la fața locului pentru operațiuni de căutare și salvare, iar nava „Alsu” nu prezenta avarii vizibile, se menționează în comunicat.

Cu toate acestea, autoritățile nu au reușit să stabilească contactul cu nava „Tugberk Imamoglu” și cu cei 10 membri ai echipajului său.

Conform datelor furnizate de Camera de Comerț Maritim din Istanbul, nava „Tugberk Imamoglu”, deținută de Zeybe Denizcilik, este o navă de transport marfă vrac, în timp ce nava „Alsu”, deținută de Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, este o navă-cisternă pentru produse chimice.

Operațiunea de căutare și salvare era încă în desfășurare, se precizează în comunicatul biroului guvernatorului.