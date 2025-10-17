„Incident grav” Un avion low-cost a plonjat spre mare cu aproape 500 km/oră imediat după decolarea de pe un aeroport din Italia. S-a redresat apoi

Un avion low-cost al companiei Air Arabia a pierdut altitudine imediat după decolarea de pe aeroportul din Catania, ajungând la o înălțime de aproximativ 60 de metri deasupra nivelului mării și la o viteză de peste 480 de kilometri pe oră, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Aeronava a urcat apoi rapid, dar Agenția Națională pentru Siguranța Zborurilor (ANSV) din Italia dorește să clarifice situația și a deschis o anchetă, clasificând evenimentul — care a avut loc în seara zilei de 20 septembrie — ca „incident grav”.

Nu erau pasageri la bord

Potrivit presei italiene, nu este clar de ce avionul — un Airbus A320 fără pasageri, cu doi piloți și patru însoțitori de zbor la bord, cu destinația Amman, Iordania — zbura cu o viteză atât de mare și într-un mod considerat anormal. Ceea ce este cert, potrivit ANSV, este că la scurt timp după decolare, a fost activat un mesaj de tragere în sus al sistemului GPWS (Ground Proximity Warning System). GPWS este un sistem care emite o alarmă în cazul unui risc de coliziune cu solul.

Ziarul adaugă că în acel moment condițiile meteo erau favorabile.