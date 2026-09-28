Incident în Gara de Nord. Mai multe trenuri înregistrează întârzieri

Brațul de alimentare al unui tren electric operat de o firmă privată s-a rupt luni dimineața chiar în momentul în care intra în Gara de Nord. A fost nevoie de oprirea temporară a curentului în zonă pentru reparații, ceea ce a dat peste cap programul unor trenuri.

La sosire, cea mai mare întârziere este de 40 de minute în timp ce la plecare este de 90 de minute, potrivit tabelei din Gara de Nord a Capitalei.

Circulaţia feroviară a fost afectată temporar în urma ruperii unui pantograf, situaţie care a determinat scoaterea temporară de sub tensiune a unor sectoare ale liniei de contact.

„În această dimineaţă, la ora 05:46, în timpul garării la linia 5 din staţia Bucureşti Nord a unei garnituri electrice aparţinând operatorului de transport feroviar Ferotrafic, s-a produs ruperea unui pantograf, situaţie care a determinat scoaterea temporară de sub tensiune a unor sectoare ale liniei de contact şi afectarea circulaţiei feroviare în zona staţiei. Pentru desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă, au fost aplicate măsuri operative de scoatere de sub tensiune a instalaţiei de electrificare din zonele afectate”, a transmis Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A, citată de News.ro.

La ora 06:37, liniile din staţia Bucureşti Nord au fost repuse sub tensiune, cu excepţia liniei 5, unde este garată garnitura implicată în incident şi unde intervenţia continuă.

Personalul de specialitate intervine cu drezina pantograf, atât pentru asigurarea pantografului rupt, cât şi pentru verificarea şi remedierea deficienţelor apărute la linia de contact.

Circulaţia feroviară a fost reluată etapizat, însă, până la finalizarea intervenţiei la linia 5, pot apărea modificări operative şi întârzieri în zona staţiei Bucureşti Nord.

„Se acţionează pentru remedierea completă a situaţiei şi revenirea circulaţiei feroviare la parametrii normali, în condiţii de siguranţă”, a precizat CFR SA.