Incident la Campionatul Naţional de Rally Cross: O roată s-a desprins și a lovit doi spectatori, unul a intrat în stop cardio-respirator

Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-o mașină din competiție, lovind doi spectatori, unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. În urma accidentului, cursa automobilistică a fost oprită, transmite News.ro.

14:25

ISU Argeş anunţă că bărbatul aflat în stop cardiac în urma accidentului a fost resuscitat. De asemenea, Poliţia Argeş a spus că deschide dosar penal în urma accidentului de la cursa automobilistică de la Bughea de Sus. Potrivit sursei citate, raliul este unul autorizat şi se desfăşura pe un traseu din afara drumului public.

––

„Pe parcursul competiţiei Rally Cross – Etapa 4 Campionatul Naţional care se desfăşoară în comuna Bughea de Sus, două persoane (spectatori) au fost rănite de o roată desprinsă de la un vehicul participant. Ambele persoane au fost transportate la spital de două echipaje medicale SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a fost dusă la compartimentul de primiri urgenţe al spitalului din Câmpulung. Acesta este în stop cardio-respirator, iar medicii încearcă să îl salveze cu manevre de resuscitare.

A doua victimă este conştientă şi cooperantă, dusă tot la spitalul din Câmpulung, au declarat pentru News.ro surse medicale.