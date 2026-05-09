Incident pe pista Aeroportului Denver, un avion și-a oprit decolarea: „Tocmai am lovit pe cineva… avem un motor în flăcări”

Un avion de pasageri al companiei Frontier Airlines și-a întrerupt decolarea pe pistă după ce a suferit un incendiu la motor și, potrivit unor informații, a lovit o persoană aflată pe pista Aeroportului Internațional Denver, potrivit companiei aeriene și autorităților aeroportuare citate de Reuters.

Ce au spus piloții, potrivit conversației cu turnul de control.

„Către turn, aici (zborul) Frontier 4345, oprim pe pistă”.

„Ăăă, tocmai am lovit pe cineva… avem un motor în flăcări”

🚨 #BREAKING 🚨 #DenverAirport Frontier Airlines Flight 4345 hits person on runway — Engine fire reported.



ATC Audio:

• “Tower, Frontier 4345, we’re stopping on the runway.”

• “Uh, there we just hit somebody… we have an engine fire.”

Crew reports 231 souls on board + fuel… pic.twitter.com/D0yVxN0HBp — SLCScanner (@SLCScanner) May 9, 2026

Aeroportul Internațional Denver a precizat că un scurt incendiu la motor a fost stins rapid de pompieri.

Compania aeriană a spus că s-a semnalat fum în cabina aeronavei Airbus A321, iar piloții au întrerupt decolarea.

De asemenea, Frontier Airlines a precizat că zborul ce trebuia să ajungă în Los Angeles transporta 224 de pasageri și șapte membri ai echipajului, toți fiind evacuați în siguranță.

Nici compania aeriană, nici aeroportul nu au oferit detalii despre pietonul care ar fi fost lovit.

Frontier a declarat că investighează incidentul și colectează mai multe informații în coordonare cu aeroportul și alte autorități de siguranță.

Cel puțin un pasager a suferit o leziune minoră, potrivit ABC News.

Foto: Robin Guess | Dreamstime.com