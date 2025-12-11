Inclus în anexele acordului de pace pentru Ucraina, planul lui Trump pentru reluarea relațiilor cu Rusia lui Putin stârnește anxietate în Europa. „E ca Ialta”

Planul de pace al SUA în Ucraina include propuneri pentru restabilirea livrărilor rusești de energie către Europa, investiții majore ale SUA în Rusia, precum și exploatarea activelor suverane rusești înghețate, scrie Wall Street Journal.

O serie de propuneri ale administrației Trump privind reconstrucția Ucrainei și revenirea Rusiei în economia globală stârnesc temerile și nemulțumirea partenerilor din Europa și ar putea modifica profund harta economică a continentului.

Planul SUA a fost detaliat în anexele atașate actualului plan de pace, care nu sunt publice, dar au fost descrise pentru The Wall Street Journal de oficialii americani și europeni.

Documentele detaliază planurile companiilor americane de a utiliza aproximativ 200 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru proiecte în Ucraina, inclusiv un nou centru de date de mari dimensiuni, care va fi alimentat de centrala nucleară de la Zaporijie, ocupată în prezent de trupele ruse.

O altă anexă prezintă viziunea generală a SUA pentru redresarea economiei Rusiei, cu companii americane care vor investi în sectoare strategice, de la extracția de metale rare până la exploatarea petrolului în Arctica.

„Ca Ialta”

Planurile presupun totodată restabilirea livrărilor rusești de energie către Europa de Vest și restul lumii.

Unii oficiali europeni care au văzut documentele, scrie Wall Street Journal, au spus că nu sunt siguri dacă să ia în serios unele dintre propunerile SUA. Un oficial le-a comparat cu planul nerealist al președintelui Trump de a transforma Gaza în „Riviera Orientului Mijlociu”.

Un alt oficial, care a făcut referire la acordurile energetice propuse între SUA și Rusia, a spus că planul lui Trump este o versiune economică a conferinței din 1945, în cadrul căreia învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial au împărțit Europa.

„Este ca Ialta”, a spus el.

Europenii, reticenți să reia importurile de gaze din Rusia

Într-o convorbire telefonică miercuri, Trump a discutat procesul de pace cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Europa, care a încercat să reducă și chiar să renunțe la importurile de gaz rusesc, pentru a epuiza fondurile de război ale Kremlinului și pentru a-și reduce propria dependență de un rival strategic, este reticentă să reia achizițiile de energie de la o țară pe care o consideră cea mai mare amenințare la adresa securității sale.

În același timp, oficialii europeni vor să utilizeze aceleași fonduri rusești înghețate – deținute în instituțiile europene – pentru a acorda un împrumut guvernului ucrainean, care se confruntă cu o criză de lichidități, astfel încât acesta să poată cumpăra armele de care are nevoie pentru a se apăra și pentru a continua să funcționeze în condițiile în care trezoreria sa este goală.

Guvernul german s-a străduit să explice că sancțiunile europene interzic orice activitate sau tranzacție financiară ce vizează repararea sau reutilizarea Nord Stream.

Un ajutor american pentru Rusia

Oficialii europeni spun că se tem că abordarea SUA ar oferi Rusiei răgazul de care are nevoie pentru a-și relansa economia și pentru a se întări din punct de vedere militar.

Iar acest ajutor oferit Rusiei ar veni într-un moment complicat economic pentru Moscova.

O nouă evaluare a unei agenții de informații occidentale, analizată de Wall Street Journal, arată că Rusia se află, din punct de vedere tehnic, în recesiune de șase luni și că provocările legate de gestionarea economiei de război în timp ce încearcă să controleze prețurile reprezintă un risc sistemic pentru sectorul său bancar.

Cancelarul german Merz a declarat luni, la o întâlnire la 10 Downing Street cu Volodimir Zelenski și liderii Franței și Regatului Unit, că este „sceptic în privința propunerilor SUA”.

Calendarul accelerat al negocierilor și al summiturilor din ultimele săptămâni sugerează totuși că discuția se îndreaptă cu viteză spre o concluzie, scrie Wall Street Journal.

Steve Witkoff, emisarul lui Trump în Rusia, și Jared Kushner, ginerele președintelui s-au consultat cu directorii de pe Wall Street pentru a stabili cum să revigoreze economia distrusă a Ucrainei.

În același timp, principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a fost un oaspete regulat al lui Witkoff în Miami.

Liderii europeni au avut miercuri o convorbire telefonică cu Witkoff și se vor întâlni la Paris în weekend. Luni, ei se vor reuni din nou la Berlin. Witkoff și Kushner vor participa la aceste reuniuni prin videoconferință.