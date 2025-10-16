Încrederea în economie scade. Cele mai multe companii simt deteriorarea mediului economic și spun că noile taxe descurajează investițiile

Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească se deteriorează semnificativ, iar opt din zece oameni de afaceri (81%) apreciază că pachetele fiscale adoptate recent descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură, arată cel mai recent sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în luna septembrie 2025.

Pe fondul inflației, al costurilor crescute și al numeroaselor modificări fiscale, 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat. Această percepție negativă se reflectă în viziunea generală asupra climatului de afaceri:

59% consideră climatul de afaceri nefavorabil, cu multe obstacole.

40% îl apreciază ca moderat, cu provocări, dar și oportunități.

Doar 1% îl consideră favorabil.

Așteptări pesimiste și presiune fiscală ridicată

Așteptările pentru următoarele 12 luni sunt, de asemenea, profund pesimiste, indicând că mediul de afaceri nu se așteaptă la o stabilizare rapidă. 71% dintre respondenți anticipează o deteriorare a situației economice, în timp ce doar 5% prevăd o îmbunătățire.

Presiunea fiscală rămâne o preocupare centrală:

70% consideră nivelul actual de taxare prea ridicat, cu impact direct asupra competitivității.

74% apreciază că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor în mică măsură.

În ceea ce privește impactul negativ al recentelor măsuri fiscale, principala consecință citată de companii este creșterea costurilor operaționale (52%), urmată de riscuri în politicile de personal și dezvoltare (25%) și amânarea sau reducerea investițiilor planificate (23%).

Principalele Provocări: Inflația, Cererea și Instabilitatea Legislativă

Companiile se confruntă cu multiple dificultăți, de la presiuni macroeconomice la probleme legislative:

Inflația și creșterea costurilor operaționale: (26% dintre respondenți)

Scăderea cererii: (24%)

Birocrația și instabilitatea legislativă: (20%)

Nivelul impozitării: (20%)

Lipsa forței de muncă calificate: (8%)

Prudență pe piața investițiilor și riscurile deficitului

Prudența domină planurile de investiții pentru următorul an: 40% dintre companii amână investițiile planificate, iar 35% planifică doar investiții moderate, de menținere. Doar 9% intenționează să facă investiții majore.

De asemenea, evoluția indicatorilor fiscal-bugetari generează o îngrijorare majoră: 82% dintre respondenți consideră deficitul bugetar și datoria publică un risc major pentru stabilitatea economică.

Principalul motiv de incertitudine pentru mediul de afaceri rămâne combinația dintre fluctuațiile economice și inflație (60%), urmată de instabilitatea politică (34%).

Rezultatele sondajului (realizat pe un eșantion de 546 de companii, de la microîntreprinderi la companii mari) sugerează că stabilizarea cadrului fiscal și legislativ, alături de măsuri eficiente de control al inflației, reprezintă soluțiile cheie pentru restabilirea încrederii și reluarea investițiilor.