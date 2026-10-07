Mesajul transmis de Nicușor Dan, după ce a participat la Liturghia de la Biserica Palatului Cotroceni

„E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi”, a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri, după ce a participat la Sfânta Liturghie de la Biserica Palatului Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan și angajați din Administrația Prezidențială și de la Muzeul Național Cotroceni au luat parte, miercuri, la evenimentul oficiat de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul și de un sobor de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor, potrivit agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române.

„Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici. Și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care par că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi”, a spus Nicușor Dan, la final.

Nicușor Dan: „Trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere”

Șeful statului a pledat pentru „moderație și înțelegere” într-o perioadă în care „vrajba e tot mai mare”.

„Cred că într-o lume, într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere: tot timpul o să avem opinii diferite, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru”, a mai spus președintele Dan.

Părintele Alexandru Bodoros, slujitorul Bisericii Palatului Cotroceni, i-a mulțumit lui Nicușor Dan că a participat la eveniment.

„Biserica, într-adevăr, este cel mai important loc din acest complex și îndrăznesc să spun că, dacă n-ar fi existat ctitoria lui Șerban Cantacuzino aici, poate complexul n-ar fi existat deloc. Și încă o dată li se datorează foarte mult colegilor mei faptul că biserica nu este doar o piesă de muzeu, este într-adevăr o biserică vie, un loc unde credincioșii se întâlnesc cu Hristos”, a spus părintele.