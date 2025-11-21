India vrea ca primele trenuri de mare viteză să circule din vara lui 2027. Cu cât vor scădea timpii de parcurs

Tunel de 5 km pe traseul primei linii ferate de mare viteza, in India (foto Satish Bate/Hindustan Times / Shutterstock Editorial / Profimedia)

India a demarat în 2017 lucrările pentru prima sa linie feroviară de mare viteză, iar un oficial a dat acum și un termen pentru când vor circula primele trenuri. Întreaga linie va avea 500 km, dar va fi dată în folosință mai întâi o secțiune de 100 km, cel devreme în august 2027.

Întreaga linie de mare viteză Mumbai – Ahmedabad va avea 508 km, iar trenurile ar trebui să circule cu 320 km/h și să facă o oră și 58 minute, față de 5 ore și jumătate, cât fac cele mai rapide trenuri din prezent, scrie publicația Railway Gazette International.

Trenurile ar trebui să circule mai întâi pe o secțiune de 100 km, între orașele Ahmedabad și Vapi, a spus ministrul indian al căilor ferate.

Planul ar fi ca întreaga linie să fie gata în 2029, însă nu se știe dacă este posibil, mai ales că atunci când au început lucrările, termenul avansat era 2023.

Și costurile estimate au crescut mult, de la 11 miliarde dolari, spre 20 miliarde dolari pentru întreaga linie.

Până în prezent au fost finalizați 329 km de cale de rulare supraterană și au fost montați stâlpii pentru 404 km din traseu.

Lucrările de excavare pentru cele șapte tuneluri montane sunt în desfășurare, iar construcția celor două mari depouri este și ea în curs, arată datele autorităților feroviare indiene.