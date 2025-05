Indicele ROBOR a ajuns la 7,31%

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, și-a continuat vineri panta ascendentă până la 7,31% pe an, de la 7,25% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

O valoare similară a indicelui ROBOR la 3 luni a mai fost înregistrată în data de 17 ianuarie 2023. În 9 mai 2024, ROBOR la trei luni era de 6,05% pe an, iar la începutul acestui an de 5,92% pe an, potrivit Agerpres.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7,45%, de la 7,31%, joi, iar ROBOR la 12 luni la 7,46%, de la 7,30%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2024, în scădere față de cel din trimestrul anterior, de 5,66%.

În fiecare zi la oră 11:00 băncile care fac parte din grupul celor care afișează prețuri pentru ROBID –ROBOR își pun prețurile în pagină. Timp de 15 minute aceste prețuri nu pot fi schimbate. Concret fiecare bancă arată la ce preț cumpără și la ce preț vinde lichiditate pentru fiecare scadență: o zi, o săptămână, 6 luni etc.

ROBID arată prețul la care banca vrea să cumpere lichiditate și ROBOR arată prețul la care banca vrea să ofere lichiditate. Tranzacțiile la ROBID-ROBOR se fac în 5 milioane de RON, sumele nu sunt foarte mari relativ la adâncimea pieței. Scopul acestui benchmark este acela de a reda imagina REALĂ asupra situației pieței interbancare și de a oferi un benchmark pentru prețul lichidității în RON la diferite scadențe.

