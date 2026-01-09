Indiciile că Donald Trump intenționează să facă o vizită în Ungaria în timpul campaniei electorale decisive pentru Viktor Orban

Președintele SUA, Donald Trump, îl salută pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, înaintea întâlnirii lor, la Casa Albă din Washington, pe 7 noiembrie 2025. FOTO: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare prim-ministrului ungar, Viktor Orban, în care a confirmat dorința de a vizita Ungaria în viitorul apropiat, relatează Euronews și Reuters.

Liderul de la Casa Albă a anunțat o vizită în Ungaria la invitația lui Orbán, în contextul în care Ungaria se pregătește pentru alegerile decisive din aprilie.

Potrivit unei scrisori publicate de Orban, Trump a lăudat ceea ce a numit „epoca de aur a relațiilor americano-maghiare” și a subliniat interesul său pentru aprofundarea cooperării dintre cele două țări în domeniile apărării, energiei și luptei comune împotriva migrației ilegale.

„Conducerea dumneavoastră este un exemplu pentru alții din întreaga lume. Ați susținut în mod constant principiile care fac Ungaria puternică – credința, familia și suveranitatea națională – iar America respectă acest curaj”, a scris Trump, în scrisoarea datată 10 decembrie.

Trump l-a primit pe Orban la Washington în noiembrie anul trecut pentru discuții, unde Ungaria a obținut o scutire de un an de la tarifele secundare americane care afectează exporturile de petrol rusesc, evitând o creștere a prețurilor care ar fi afectat grav economia Ungariei. Orbán l-a invitat pe Trump în Ungaria la acea vreme.

„Sunt onorat de invitația dumneavoastră de a vizita Ungaria. Echipa mea vă va contacta în curând pentru a coordona programarea”, a scris Trump în scrisoarea sa.

Luni, Orban a declarat că este probabil ca un politician american „de rang înalt” să efectueze o vizită înainte de alegerile preconizate să aibă loc în aprilie.

„Îți urez mult succes”

Vizita pare să coincidă cu campania electorală din Ungaria înaintea alegerilor importante din aprilie, notează Euronews.

Conform sondajelor de opinie, adversarul lui Orban, partidul de opoziție, Tisza condus de Peter Magyar, se află în fața coaliției de guvernământ Fidesz-KDNP.

Naționalistul Orban se confruntă cu ceea ce ar putea fi cea mai dificilă provocare din cei 16 ani de guvernare, din cauza unei combinații de factori: stagnarea economică a Ungariei, creșterea costului vieții și scandalul abuzurilor din centrele pentru minori, care l-au impulsionat pe Peter Magyar.

În mesajul său, Trump a făcut referire și la campania electorală.

„Îți urez mult succes în campania electorală care urmează”, a scris președintele SUA.

Administrația Trump a declarat într-un document controversat privind securitatea națională, publicat anul trecut, că va promova relațiile cu partidele și guvernele care se opun „traiectoriei actuale” a UE din interior.

În noiembrie, Trump l-a lăudat pe Orban ca fiind un „mare lider” și a apreciat eforturile sale de a combate migrația ilegală.