Indignare în Japonia după ce un pușcaș marin american a fost acuzat de uciderea unei femei / Takaichi: „O crimă abominabilă”

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a protestat vehement față de Statele Unite în urma uciderii „odioase” a unei cetățene japoneze, de care este bănuit un soldat din Marina americană, un caz care a stârnit indignare în arhipelag, potrivit AFP.

Infracțiuni precum violurile, agresiunile sau accidentele rutiere comise în stare de ebrietate de către militarii americani provoacă adesea proteste pe insula Okinawa, care găzduiește aproximativ 70% din bazele militare americane din Japonia.

Un soldat din Marină, arestat în acest weekend, este suspectat că a ucis o femeie de 39 de ani într-un hotel din orașul Naha și că i-a furat portofelul, au spus duminică autoritățile locale.

„O crimă atât de abominabilă este extrem de regretabilă”, a declarat luni Takaichi, care a adăugat că a protestat vehement pe lângă Statele Unite, îndemnându-le „să coopereze pe deplin la anchetă”.

„De ce sunt staționați acești soldați aici?”

Aproximativ 100 de persoane au participat duminică la un miting de protest în Naha, potrivit presei locale.

Originară din Okinawa, Sorane Sakihama, în vârstă de 24 de ani, care a organizat un miting similar duminică la Tokyo și are în plan un altul marți în fața Ambasadei Statelor Unite, a povestit că a plâns când a aflat de această crimă.

„Ar fi putut fi protejată. Dar noi nu am reușit să o facem”, a declarat ea pentru France Presse.

„Vreau să-i întreb (pe americani): de ce sunt staționați acești soldați aici? Ar putea răspunde că sunt acolo pentru a proteja vieți sau pentru a consolida securitatea. Dar cum ar putea spune asta când o viață a fost luată de unul dintre ai lor?”

Au transmis SUA „profunda lor dezamăgire”

La rândul său, purtătorul de cuvânt al guvernului, Minoru Kihara, a declarat luni că „guvernul va colabora cu Statele Unite pentru a se asigura că nu se va mai repeta un astfel de incident”.

Miniștrii Afacerilor Externe și Apărării au convocat, la rândul lor, înalți responsabili americani pentru a le transmite „profunda lor dezamăgire”, a adăugat Kihara.

Această crimă a avut loc la doar câteva săptămâni după ce Okinawa l-a ales pe Genta Koja ca nou guvernator, care este mai favorabil decât predecesorul său față de proiectul Tokyo de a menține una dintre principalele baze americane pe insula principală Okinawa.

Acest act „a șocat profund locuitorii care sunt nevoiți să trăiască în apropierea bazelor și a stârnit o nouă teamă”, a afirmat el, adăugând că eforturile americane menite să „educa soldații și să le îmbunătățească comportamentul nu funcționează deloc”.

Anul trecut, un tribunal japonez l-a condamnat la șapte ani de închisoare pe un pușcaș marin american care a strangulat și a încercat să violeze o femeie.

În 2017, un fost pușcaș marin american și angajat civil al unei baze militare a fost condamnat la închisoare pe viață pentru violul și uciderea unei femei în Okinawa.