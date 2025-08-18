Industria privată de apărare dintr-un stat UE încasează sume uriașe din contracte cu Ucraina, dar liderul țării se opune public sprijinirii cu armament a Kievului

Escadrile mobile antiaeriene ale armatei ucrainene, echipate cu MANPADS, precum Stinger și arme anti-drone, pentru a combate amenințările aeriene, în regiunea Donețk, Ucraina, pe 19 octombrie 2024. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Premierul slovac Robert Fico a suspendat oficial asistența militară pentru Ucraina, a criticat sancțiunilor împotriva Rusiei și a anunțat că se va opune aderării Ucrainei la NATO. În tot acest timp, companiile private de armament au încasat sume mari din vânzarea de arme către Kiev, relatează Politico.

Exporturile de armament ale Slovaciei au ajuns în 2024 la 1,15 miliarde de euro, echivalentul a 1% din economia națională, dublu față de anul precedent și de zece ori peste nivelul dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina.

Guvernul de la Bratislava spune că nu are nicio problemă că firme private vând armament, dar spune că va respecta promisiunea făcută cetățenilor în alegeri.

„Guvernul slovac s-a angajat față de cetățenii săi în manifestul său că nu vom trimite niciun glonț din depozitele statului nostru în Ucraina și ne respectăm această promisiune”, a declarat ministrul adjunct al apărării Igor Melicher pentru Politico.

Ajutorul oficial al Slovaciei constă în ajutor non-letal și furnizarea de energie electrică esențială „necesară pentru funcționarea Ucrainei ca stat”.

„Am aderat la Uniunea Europeană datorită valorilor pe care le împărtășim. De asemenea, respectăm piața liberă”, a declarat Melicher despre afacerile companiilor private. „Prin urmare, restricționarea companiilor din industria de apărare ar fi un gest ipocrit din partea noastră.”

Cum motivează autoritățile slovace

Anul trecut, la deschiderea unei fabrici producătoare de muniție de artilerie, ministrul Apărării Robert Kaliňák a spus că „nu este pentru sprijinirea războiului, ci pentru susținerea comerțului”.

„Am spus înainte și după alegeri (n.r. 2023) că nu vom restricționa companiile din domeniul apărării întrucât avem nevoie de creștere economică”, declara ministrul în martie când a fost întrebat despre exporturile de armament. „Este fantastic pentru că creează locuri de muncă”.

Eforturile guvernului de a apăra exporturile de arme, în timp ce trimite puține ajutoare la Kiev, au fost criticate de opoziția de la Bratislava.

„Aceasta este o strategie de comunicare bazată pe o atitudine pacifistă și oportunism”, a declarat Lucia Yar, membră a Comisiei pentru securitate și apărare a Parlamentului European, care reprezintă principalul partid de opoziție, Slovacia Progresistă.

Fico a fost categoric în privința refuzului de a trimite arme oficiale în Ucraina. „Ar trebui să luăm banii pensionarilor pentru a cumpăra tancuri?”, a întrebat el în martie, când a fost întrebat despre inițiativele UE în domeniul apărării. După câștigarea alegerilor în 2023, Fico a fost primit de mai multe ori la Kremlin de Vladimir Putin.

Guvernul Slovaciei se opune, de asemenea, implicării Uniunii Europene în finanțarea extinderii industriei armamentului în timp ce se aliniează pentru a primi fonduri din partea UE, inclusiv din noul program al blocului, în valoare de 150 de miliarde de euro, intitulat „Acțiunea de securitate pentru Europa – împrumuturi pentru arme”.