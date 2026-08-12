Inflația, în scădere luna trecută. Însă serviciile și alimentele s-au scumpit

Rata anuală a inflației a scăzut la 8,2% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), scrie Agerpres.

„Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflației de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) a fost 9,8%”, se precizează în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%.

Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%.

Cele mai mari scumpiri în iulie 2026 față de luna precedentă s-au înregistrat la motorină (4,64%), energie electrică (4,43%) și la tutun/țigări (2,51%), potrivit Economica.net.

La servicii, majorarea prețurilor s-a simțit în transportul aerian (18, 73%) și la poştă şi telecomunicaţii (2,53%).

În cazul alimentelor, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut la cafea (19,47%), ouă ( 13,9%) și carnea de vită (11,67%). Scumpiri s-au înregistrat și în cazul laptelui de vacă (11,28%) și a băuturilor spirtoase (8,87%).

La categoria servicii, cea mai mare scumpire se observă la chirii (42,48%), apă, canal, salubrizare (15,99%), confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte (14,36%), igienă şi cosmetică (14,10%), abonament televiziune (14,09%), reparaţii auto, electronice şi lucrări foto (13,85%) și îngrijire medicală (12,48%).

Prețul motorinei s-a majorat cu circa 31% în ultimul an, în timp ce benzina e mai scumpă cu 23% față de anul trecut, conform Profit.ro.

Scumpirile de la facturile de la energie din iulie 2025 au dus la o creștere importantă a inflației, care a fost urmată de majorarea accizelor și cotelor TVA din luna august.

Aceste majorări nu vor mai fi luate de acum înainte în calculul ratei anuale, ceea ce va aduce o scădere a ratei inflației, potrivit Profit.ro.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

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