Influencerul Makaveli este angajat „curier personal” la Senat: „Consilier, curier, tot autoritatea aia o am” / Șoșoacă, reacție nervoasă către reporterul HotNews: „Să nu mai îndrăzniți vreodată să vă comportați cu mine cum se comportau bolșevicii”

Influencerul Makaveli, intrat în atenția publică după ce i-a făcut campanie lui Călin Georgescu pe TikTok, este angajat în Senatul României cu o normă de două ore pe zi drept „curier personal”, arată un document publicat în spațiul public. În decembrie 2024, Diana Șoșoacă susținea că Makaveli este consilier parlamentar. Contactat de HotNews.ro, influencerul a spus că a fost consilier, însă de „aproape zece zile” a renunțat la acel post. Reporterul HotNews a contactat-o și pe Diana Șoșoacă, care a avut o reacție nervoasă: „Era mai interesant sa întrebați președintele interimar al României dacă a băgat țara în război sau nu. Nu de alta, dar vă interesează direct: sunteți primii trimiși pe front”.

Makaveli a fost prezentat de Diana Șoșoacă, în decembrie 2024, drept consilier parlamentar al grupului S.O.S. România și a însoțit-o pe aceasta de mai multe ori în Parlament.

Informația conform căreia Makaveli, pe numele său real Virgil Alexandru Zidaru, nu mai este angajat pe o funcție de consilier parlamentar a fost publicată în mediul online de creatoarea de conținut „evestick”, care arată un răspuns oficial primit din partea Senatului României.

„Potrivit evidențelor noastre, domnul Virgil Alexandru Zidaru figurează angajat cu contract de muncă conform Codului Muncii, în funcția de curier personal cu normă de 2 ore/zi, într-un birou parlamentar din cadrul Grupului S.O.S. România”, se arată în răspunsul Senatului, publicat online.

Instituția a explicat și că „angajarea personalului birourilor parlamentare ale senatorilor se face prin încheierea unui contract de muncă pe durată determinată, la propunerea senatorilor în cauză”.

Makaveli: „Deci nu s-a schimbat nimic, doar pe foi”

Makaveli a confirmat, duminică, pentru HotNews.ro, că nu mai este consilier parlamentar și că este „curier personal”, însă ulterior a șters toate mesajele transmise către redacție pe WhatsApp.

El a spus că a optat pentru a fi „curier personal” pentru a rămâne „lângă domnul Peia (n.red.: Ninel Peia, senator), respectiv doamna Diana”.

„Da, am fost consilier, însă datorită faptului că nu am timp să onorez cele 8 ore de muncă, dat fiind că mai am diferite evenimente/podcasturi/emisiuni sau activități în domeniul online, am renunțat de aproape zece zile la postul de consilier și am optat pentru curier la cabinetul domnului Peia, pentru că doar acel post îmi putea facilita 2 ore de program și în același timp să rămân lângă domnul Peia, respectiv doamna Diana”, a explicat Makaveli pentru HotNews.ro.

„Indiferent, consilier, curier, agent pază și protecție, tot autoritatea aia o am. Deci nu s-a schimbat nimic, doar pe foi”, a adăugat Makaveli, care a spus că în perioada următoare va filma și un film.

El a susținut că a făcut schimbarea asta și pentru că „lumea oricum sbierea” și îi reproșa că este plătit din bani publici și nu respectă programul de muncă: „Și atunci, ca să rămân, că oricum nu o să plec de acolo niciodată, aia e clar, indiferent ce post e, am ales pe ăla de două ore. Nu mă bate nimeni la cap și n-are nimeni ce să-mi urle”.

După discuția cu reporterul HotNews.ro, care a avut loc pe WhatsApp, pentru că Makaveli nu a răspuns apelului telefonic, acesta și-a șters toate mesajele transmise către redacție.

Diana Șoșoacă, reacție nervoasă: „Să nu mai îndrăzniți vreodată să vă comportați cu mine și S.O.S. România cum se comportau bolșevicii pe vremuri”

HotNews.ro i-a contactat atât pe Makaveli și pe Diana Șoșoacă, cât și pe senatorul Ninel Peia pentru a încerca să confirmăm informația.

După ce reporterul HotNews.ro a discutat cu Makaveli, Diana Șoșoacă a răspuns și ea printr-un mesaj pe WhatsApp, acolo unde o contactasem anterior.

„Sincer, chiar nu vă este rușine să îl întrebați pe el, să va răspundă și apoi să mă întrebați pe mine? Ce credeți? Că va minte cineva? Eu am spus ce funcție are! Sunt informații publice. Să nu mai îndrăzniți vreodată să vă comportați cu mine și S.O.S. România cum se comportau bolșevicii pe vremuri. Respectați-vă haina de jurnalist și faceți jurnalism adevărat, de calitate. Nu bolșevism”, a reacționat Șoșoacă.

Reportetul HotNews.ro i-a transmis lidereri S.O.S. România că inițial a contactat-o pe ea, iar în lipsa unui răspuns l-a contactat ulterior și pe Makaveli.

„Și încă ceva: un președinte de partid nu ține evidența salariaților parlamentarilor. Adresați-vă cui trebuie. Nu căutați mizerii acolo unde nu sunt, doar pentru că aveți comenzi. Era mai interesant sa întrebați președintele interimar al României dacă a băgat țara în război sau nu. Nu de alta, dar vă interesează direct: sunteți primii trimiși pe front. Ocupați-vă de chestiuni importante ale României. În ce hal a ajuns țara asta și în materie de jurnalism”, a scris Șoșoacă reporterului HotNews.ro.

Ea a mai spus și că „mă deranjează impostura și lipsa de profesionalism. Jurnalism nu înseamnă ce faceți dvs. Nu reproșez nimic. Eu am fost non-stop cenzurată, așa că nu am avut nevoie de voi. Decât prostiile astea de întrebări, mai bine lipsă. Continuați cu alții în asemenea manieră”.

„Și încă ceva: este duminică! Nu mă mai deranjați”, a mai transmis europarlamentara.

„Sunt cu carte de muncă, deci ca să se știe, da?”

Diana Șoșoacă l-a prezentat pe Makaveli, în decembrie 2024, drept consilier parlamentar al grupului S.O.S. România din Parlament. „Din acest moment, dacă îi faceți ceva rău lui Makaveli, îi faceți ceva rău lui Șoșoacă. E nașpa, pentru că de astăzi domnul Makaveli este consilier parlamentar în Parlamentul României la grupul S.O.S. România”, spunea Șoșoacă la acea vreme.

„Sunt cu carte de muncă, deci ca să se știe, da?”, adăuga Makaveli.

Cine e Makaveli

Makaveli este unul dintre influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT. El apare ca făcând parte din rețeaua vastă de personaje cu notorietate ridicată pe TikTok care l-au promovat pe candidatul Călin Georgescu.

În 16 decembrie, chemat la audieri la IGPR în dosarul finanțării ilegale pe TikTok a lui Călin Georgescu, influencerul Makaveli a folosit cuvinte obscene la adresa soției jurnalistului Antena 3 CNN Mihai Gâdea.

Câteva zile mai târziu, în 20 decembrie, prezent cu Diana Șoșoacă la Parlament, cei doi au făcut scandal pe holurile instituției. Makaveli și Șoșoacă au țipat la o jurnalistă de la Antena 3 CNN: „Unde e Gâdea?”, „De ce nu mai luați, doamnă, interviuri?”, în timp ce alți parlamentari ai S.O.S. România o anunțau pe Șoșoacă că a întrerupt transmisiunea în direct a televiziunii.