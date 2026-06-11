Influencerul Makaveli, ridicat de Poliție și dus la audieri. Care sunt acuzațiile

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost ridicat joi de poliţişti şi dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Audierea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care sunt vizate patru persoane, Makaveli şi trei prieteni ai acestuia, acuzați de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracţională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat, şi nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conţinut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Cine e Makaveli

Makaveli a fost consilier al Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

Makaveli este unul dintre influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT privind alegerile anulate din 2024. El a apărut ca făcând parte din rețeaua de personaje cu notorietate ridicată pe TikTok care l-au promovat pe candidatul Călin Georgescu.

În 16 decembrie, chemat la audieri la IGPR în dosarul finanțării ilegale pe TikTok a lui Călin Georgescu, influencerul Makaveli a folosit cuvinte obscene la adresa soției jurnalistului Antena 3 CNN Mihai Gâdea.

Câteva zile mai târziu, în 20 decembrie, prezent cu Diana Șoșoacă la Parlament, cei doi au făcut scandal pe holurile instituției. Makaveli și Șoșoacă au țipat la o jurnalistă de la Antena 3 CNN: „Unde e Gâdea?”, „De ce nu mai luați, doamnă, interviuri?”, în timp ce alți parlamentari ai S.O.S. România o anunțau pe Șoșoacă că a întrerupt transmisiunea în direct a televiziunii.