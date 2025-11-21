Influencerul Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu. Anunțul, în emisie live la Realitatea Plus

Alexandru Zidaru (Makaveli) și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru a o susține în alegeri pe Anca Alexandrescu. Anunțul a fost făcut într-o emisiune live la Realitatea TV. În platou se aflau și Alexandrescu și senatorul AUR Ninel Peia.

„Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor, bucureștenilor. Nu e vorba despre dezbinare, de unitate, pentru că toți suntem români și e nevoie să ne unim când vine vorba despre poporul român. Astfel, îmi anunț retragerea candidaturii în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român. Voi continua lupta pentru ca tinerii să nu ajungă așa cum am ajuns eu, într-o situație de viață diferită”, a declarat, vineri, Makaeli, în platoul Realitatea TV.

„Vreau să îi spun că îi mulțumesc foarte mult, vreau să îi spun că îl admir, îi mulțumesc pentru florile pe care mi le-a trimis în luna decembrie și vreau să îi spun aici, de față cu toată lumea, că absolut tot ceea ce îți propusesei pentru București, vreau să realizăm împreună pentru tineri”, a spus Anca Alexandrescu după anunțul retragerii sale.

Și președintele AUR George Simion a salutat, într-o postare pe Facebook, postată imediat după momentul live, decizia lui Alexandru Zidaru.

„Felicitări Makavelli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a fost mesajul liderului de partid.

În ultimul sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei, Makaveli era creditat cu un scor de 3,5%, în creștere față de scorul de 2,8% din sondajul AtlasIntel, publicat de HotNews la începutul săptămânii. Cel mai mare scor pe care Alexandru Zidaru l-a atins în sondaje a fost în cel dat publicității sâmbătă de către CURS: 5%.

Cine este Makaveli

Influencerul Makaveli a ajuns de pe TikTok direct în Parlamentul României, după ce a fost angajat consilier de către Diana Șoșoacă. La primul contact cu reprezentanţii mass-media, el a jignit o jurnalistă şi a făcut o declaraţie războinică. „Ascundeți-vă soțiile. Fiți cuminți, mergeți pe vârfuri. Cine nu, ce crezi, îi băgăm amendă”, a spus el.

Alexandru Zidaru şi-a depus candidatura la Primăria Capitalei odată cu 27.000 de semnături de susţinere. „În primul rând nu sunt olimpic, n-am nici concubină. Sunt un băiat simplu din popor”, a declarat el.

Makaveli este și unul dintre influencerii nominalizați într-un raport al SRI, prezentat în CSAT, drept promotor al campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok. El a susținut activ, prin rețelele sociale, candidatura lui Călin Georgescu. Ulterior, s-a implicat tot mai vizibil în discursul public suveranist, construindu-și o imagine de activist civic prezent la proteste și acțiuni sociale.