INFOGRAFIC. Ce afaceri are în România Carrefour, retailerul care se gândește să iasă de pe piață

Carrefour Romania a trecut printr-o transformare remarcabilă în ultimii cincisprezece ani, evoluând de la o operațiune modestă de retail la unul dintre cei mai mari giganți din retailul românesc. Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România, după 24 de ani de la intrarea pe piață.

Datele financiare confirmă povestea unei expansiuni solide, adaptarea la piață și reziliență în fața provocărilor economice.

Cifrele

Între 2010 și 2024, cifra de afaceri netă a Carrefour Romania a crescut de la aproximativ 3,9 miliarde lei la 12,5 miliarde lei, reprezentând o creștere de peste trei ori.

Cea mai spectaculoasă perioadă de expansiune a avut loc între 2019 și 2024, când veniturile au sărit de la 8,16 miliarde lei la 12,54 miliarde lei. Această accelerare a coincis cu strategia agresivă multi-format a companiei și cu achiziția lanțului de hipermarketuri Cora în 2023.

Poate cel mai semnificativ este evoluția forței de muncă. De la 7.123 angajați în 2010, Carrefour Romania a crescut la peste 10.000 de angajați până în 2024, atingând vârful de 10.523 angajați în 2020. Această expansiune reflectă nu doar deschideri de magazine, ci și angajamentul retailerului de a deveni un angajator major și un contributor economic important în România.

Achiziția Cora

Achiziția Romania Hypermarche SA (operațiunile Cora) la sfârșitul anului 2023 a marcat un moment crucial. Această mișcare strategică a adus în portofoliul Carrefour 10 hipermarketuri și 9 magazine de proximitate, împreună cu peste 2.000 de angajați. Până în 2024, Carrefour opera aproximativ 450 de magazine în 113 orașe românești, consolidându-și poziția ca unul dintre primii trei retaileri din țară.

Procesul de integrare, deși provocator, a fost metodic. Pe parcursul anului 2024, Carrefour a rebranduit fostele locații Cora și le-a integrat în ecosistemul său.

Revoluția proximității

Una dintre cele mai importante mișcări strategice ale Carrefour Romania a fost intrarea pe sectorul de proximitate. Formatul Express a apărut ca segmentul cu cea mai rapidă creștere al companiei. Doar în 2024, Carrefour a deschis 22 de noi magazine Express—16 integrate și 6 francize—aducând totalul la 178 de unități Express la nivel național până la sfârșitul anului.

Această concentrare pe magazine mai mici, orientate spre cartiere, reflectă schimbarea preferințelor consumatorilor. Cumpărătorii români prețuiesc din ce în ce mai mult confortul, accesibilitatea și economisirea timpului în detrimentul experienței tradiționale de hipermarket. Strategia Carrefour pentru 2025 este și mai ambițioasă, vizând peste 40 de noi magazine Express și Market, cu accent deosebit pe locații cu format mic sub 100 de metri pătrați în zone pietonale aglomerate și dezvoltări rezidențiale.

Deși Carrefour s-a confruntat cu provocări pe piețele sale europene, Romania a fost o poveste de succes notabilă. În 2024, Romania a fost singura piață europeană unde Carrefour a raportat o creștere organică pozitivă (1,2%), chiar și în condițiile în care piața sa de origine, Franța, se confrunta cu scăderi ale vânzărilor din hipermarketuri. Operațiunea românească a înregistrat venituri de 3,19 miliarde euro în 2024, o creștere de 3,2% de la un an la altul.

Această performanță este deosebit de impresionantă având în vedere contextul mai larg: Carrefour Franța a înregistrat o scădere a veniturilor organice de 2,3%, cu hipermarketurile în scădere cu 4,2%. Succesul României demonstrează eficacitatea adaptării echipei locale la condițiile pieței și preferințele consumatorilor.

Inovație și digitalizare

Carrefour Romania nu s-a extins doar fizic accelerat transformarea digitală. Compania a investit masiv în comerțul electronic, asociindu-se cu platforme de livrare, menținând în același timp propriul site web și aplicație mobilă. Vânzările online au arătat o creștere deosebit de puternică, cu e-grocery reprezentând unul dintre cele mai rapide în dezvoltare canale.

Sustenabilitate și parteneriate locale

Retailerul s-a angajat să reducă consumul de energie cu 20% până în 2026 și să atingă neutralitatea carbonică până în 2040. Compania a instalat 3,4 MWh de capacitate de energie regenerabilă, care acum alimentează 28% din trei hipermarketuri și se preconizează că va economisi peste 42.000 de tone de CO2.

Aprovizionarea locală a fost și ea luată în calcul. Peste 93% dintre furnizori sunt români, iar compania menține parteneriate cu mai mult de 1.300 de producători locali și ultra-locali. În mod specific pentru produsele de marcă proprie, 90% din vânzări provin de la parteneri români, implicând aproximativ 260 de furnizori locali.

În ciuda creșterii veniturilor, Carrefour Romania s-a confruntat cu presiuni asupra profitabilității.

Profitul net a fluctuat semnificativ, ajungând la un vârf de 329,7 milioane lei în 2021, dar scăzând la 52,5 milioane lei în 2024. Această volatilitate reflectă provocările de a opera pe o piață extrem de competitivă cu marje reduse, costuri semnificative de integrare din achiziția Cora și investiții în expansiune și modernizare.

Scăderea profitului din 2024 este deosebit de notabilă având în vedere creșterea veniturilor, sugerând că cheltuielile de integrare, presiunile prețurilor competitive și investițiile operaționale au comprimat temporar marjele. Cu toate acestea, conducerea companiei își exprimă încrederea că aceste investiții vor genera performanțe îmbunătățite pe măsură ce integrarea se finalizează și noile magazine se maturizează.

Planuri ambițioase pentru 2025

Carrefour Romania a intrat în 2025 cu obiective de creștere agresive. Compania plănuiește să deschidă mai multe magazine decât în 2024, concentrându-se pe formatele Express și Market.

Retailerul lucrează, de asemenea, la optimizarea modelului său logistic pentru magazinele cu format mic și la îmbunătățirea nivelurilor de servicii în rețeaua sa de proximitate. Această excelență operațională va fi crucială pentru menținerea unei creșteri profitabile pe măsură ce numărul magazinelor se extinde.