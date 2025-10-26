INFOGRAFIC Cum se compară Catedrala Naţională cu alte clădiri celebre din lume

Catedrala Mântuirii Neamului în timpul unei conferințe de presă legată de măsurile de ordine luate pentru ziua inaugurării, în București, 22 octombrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Catedrala Națională este sfințită, astăzi, 26 octombrie. Cu o înălțime de 127 de metri, catedrala se numără printre cele mai înalte clădiri religioase din lume și depășește multe alte construcții și monumente celebre.

Catedrala Naţională are o înălţime de 127 de metri, o lungime de 126 de metri şi o lăţime de 68 de metri.

Edificiul este mai înalt decât Turnul din Pisa, Statuia Libertății din New York și Turnul Big Ben de la Londra. Catedrala Națională ajunge aproape la jumătatea Turnului Eiffel, care măsoară 330 de metri.

HotNews îți prezintă printr-un infografic cât de mare este Catedrala Naţională, în comparaţie cu alte monumente și lăcașuri de cult celebre ale lumii: