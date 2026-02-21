Informare ANAF pentru firme, PFA și alți contribuabili: Noile obligații 2026 privind mijloacele moderne de plată și deschiderea unui cont de plăți
HotNews.ro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca reamintește firmelor, PFA-urilor, întreprinderilor individuale și familiale, precum și altor categorii de contribuabili, care sunt noile obligații privind mijloacele moderne de plată și conturile de plăți, începând cu 1 ianuarie 2026.
Citește mai departe pe StartupCafe…
INTERVIURILE HotNews.ro