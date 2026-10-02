Informare ONRC: Majorarea capitalului social al SRL-urilor. Ce termen au firmele

Societățile cu răspundere limitată (SRL) au obligația de a-și majora capitalul social, măsură prevăzută în Legea nr. 239/2025 – așa numitul Pachet 2 de măsuri fiscale, adoptată la finalul anului trecut, informează Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), joi.

ONRC precizează că SRL-uri care efectuează majorarea capitalului social până la 31 decembrie 2026 beneficiază de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial al României.

Totodată, termenul legal pentru îndeplinirea obligației de majorare a capitalului social este 18 decembrie 2027.

Iată mesajul integral al ONRC:

„Vă informăm că, potrivit Legii nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, societățile cu răspundere limitată (SRL) au obligația de a-și majora capitalul social în condițiile prevăzute de lege.

Pentru societățile care efectuează majorarea capitalului social până la data de 31 decembrie 2026, tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se reduce cu 50%, în condițiile legii.

Termenul legal pentru îndeplinirea obligației de majorare a capitalului social este 18 decembrie 2027”.

Citește mai departe pe StartupCafe…