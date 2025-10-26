INFORMAȚII Ce se știe la acest moment despre „Pasărea de furtună”, noua rachetă rusească cu propulsie nucleară

Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia a testat noua sa rachetă de croazieră care are atât propulsie nucleară, cât și capacitatea de a purta un focos nuclear, Burevestnik.

Mai jos, ce informații există la acest moment despre racheta rusească, potrivit Reuters.

Burevestnik are Rază de acțiune „nelimitată”, spun rușii

9M730 Burevestnik, al cărei nume se traduce prin „ Petrel (pasăre) de furtună”, este o rachetă de croazieră lansată de la sol, care zboară la joasă altitudine și care nu numai că poate transporta o ogivă nucleară, dar este și propulsată nuclear. NATO folosește pentru ea numele SSC-X-9 Skyfall.

Putin, care a dezvăluit pentru prima dată proiectul în martie 2018, a declarat că aceasta are o rază de acțiune nelimitată și poate evita sistemele de apărare antirachetă ale SUA. Însă unii experți occidentali au pus la îndoială valoarea sa strategică, afirmând că nu va adăuga capacități pe care Moscova nu le are deja și că ar putea emite radiații de-a lungul traiectoriei sale de zbor.

Putin a declarat duminică că arma este unică. Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, i-a spus lui Putin că, în cadrul testului din 21 octombrie, racheta a parcurs 14.000 km și a rămas în aer timp de aproximativ 15 ore. El a afirmat că racheta este propulsată de energie nucleară, poate învinge orice sistem de apărare antirachetă și are o rază de acțiune nelimitată.

Propulsia sa nucleară este concepută pentru a-i permite să zboare mult mai departe și mai mult timp decât motoarele cu reacție tradiționale, care sunt limitate de cantitatea de combustibil pe care o pot transporta.

Acest lucru i-ar permite să „plutească” pentru o perioadă îndelungată înainte de a lovi o țintă. Nuclear Threat Initiative, o organizație de securitate non-profit cu sediul în SUA, a declarat că ar putea rămâne în aer potențial zile întregi: „În timpul operațiunilor, Burevestnik ar transporta una sau mai multe ogive nucleare, ar zbura în jurul globului la altitudine joasă, ar evita sistemele de apărare antirachetă și ar ocoli terenul accidentat, aruncând ogivele într-o locație (sau locații) greu de prevăzut”, se afirmă într-un raport din 2019.

Zboară cu viteză subsonică, la altitudine foarte mică

Unii experți occidentali spun că viteza subsonică a lui Burevestnik l-ar face detectabil și că ar deveni mai vulnerabil cu cât ar rămâne mai mult timp în zbor.

Răspunzând la acest lucru, expertul militar rus Alexei Leonkov a scris în 2019 că rolul rachetelor Burevestnik ar fi acela de a elimina „rămășițele” posturilor de comandă, bazelor militare, fabricilor și centralelor electrice ale inamicului după ce Rusia ar fi lansat deja rachete balistice intercontinentale, moment în care sistemele de apărare aeriană ale adversarului ar fi incapabile să le oprească.

El a afirmat că rachetele Burevestnik „vor călca în picioare țările agresoare, readucându-le în epoca de piatră” și vor finaliza distrugerea infrastructurii militare și civile a acestora.

Institutul Internațional pentru Studii Strategice, citând o revistă militară rusă specializată în 2021, a afirmat că Burevestnik ar avea o rază de acțiune teoretică de până la 20.000 km, astfel încât ar putea fi amplasat oriunde în Rusia și ar putea lovi ținte din Statele Unite.

Aceeași revistă rusă a afirmat că altitudinea teoretică a rachetei era de doar 50-100 de metri , mult mai mică decât cea a unei rachete de croazieră cu propulsie convențională, ceea ce ar face-o mai greu de detectat de radarele de apărare aeriană.

Un raport din 2020 al Centrului Național de Informații Aeriene și Spațiale al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a afirmat că, dacă Rusia ar reuși să pună în funcțiune racheta Burevestnik, aceasta ar oferi Moscovei o „armă unică cu capacitate intercontinentală”.

Multe rateuri în teste

Experții estimează că aceasta ar fi lansată în aer de o mică rachetă cu combustibil solid pentru a propulsa aerul într-un motor care conține un reactor nuclear miniatural. Aerul supraîncălzit și posibil radioactiv ar fi expulzat, asigurându-i propulsia.

Potrivit experților occidentali, Burevestnik are un istoric slab de testare, cu numeroase eșecuri în trecut.

În 2019, cel puțin cinci specialiști nucleari ruși au fost uciși într-o explozie și o scurgere de radiații în timpul unui experiment în Marea Albă, iar surse din serviciile de informații americane au declarat că suspectează că acesta a făcut parte dintr-un test al Burevestnik.

Putin le-a acordat văduvelor lor distincții de stat de rang înalt, afirmând că arma pe care o dezvoltaseră era fără egal în lume, deși nu a numit-o. Putin a anunțat un test reușit al rachetei în octombrie 2023.

Doi cercetători americani au declarat în 2024 că au identificat locul probabil de amplasare a rachetei, lângă o instalație de depozitare a ogivelor nucleare numită Vologda-20 sau Chebsara. Locul se află la 475 km nord de Moscova.