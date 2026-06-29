ING Bank România lansează un depozit pentru firme care permite retragerea banilor oricând, fără pierderea dobânzii

Una dintre dilemele frecvente ale antreprenorilor este ce fac cu banii care rămân temporar în cont: îi păstrează disponibili pentru oportunități sau îi plasează într-un depozit și riscă să piardă dobânda dacă au nevoie de ei înainte de scadență? ING Bank România încearcă să răspundă acestei nevoi printr-un nou produs de economisire destinat companiilor: Depozitul Business Bonus.

ING Bank România a lansat Depozitul Business Bonus, un produs adresat companiilor mici și mijlocii și clienților din segmentul mid-corporate, care oferă o dobândă de 5,1% pe an și permite retragerea banilor înainte de scadență fără pierderea dobânzii acumulate până în acel moment.

Noul produs este conceput pentru companiile care au perioade în care dispun de lichidități, dar nu vor să le blocheze într-un depozit clasic. În mod obișnuit, retragerea anticipată presupune pierderea dobânzii, motiv pentru care multe firme preferă să păstreze sumele în conturile curente, chiar dacă acestea nu generează niciun randament. Depozitul Business Bonus poate fi deschis atât de către companiile care aleg să devină acum clienți ING, cât și clienților existenți care aduc sume noi în ING.

Depozitul Business Bonus are o maturitate de 3 luni și este disponibil în lei, exclusiv pentru fonduri noi aduse la ING. Dobânda este calculată zilnic și se acordă pentru întreaga perioadă în care banii au rămas în depozit, inclusiv dacă acesta este lichidat înainte de termen.

Luana Sorescu, Head of Easy Banking

„În discuțiile cu antreprenorii, apare constant mențiunea despre cum banii care stau în cont nu sunt ‚nefolosiți’, ci sunt bani care trebuie să rămână disponibili pentru următoarea decizie din business. De aceea am construit Depozitul Business Bonus ca pe un instrument de echilibru, prin care primești un randament foarte bun pentru banii pe care nu îi folosești imediat, dar îți păstrează în același timp libertatea de a reacționa rapid atunci când apare o oportunitate sau o nevoie. Practic, este o modalitate prin care lichiditățile companiei pot lucra pentru tine și planurile tale,” spune Luana Sorescu, Head of Easy Banking, divizia Business Banking, în cadrul ING Bank România.

100% online, în doar câteva minute

Depozitul poate fi constituit integral online, prin ING Business Web sau aplicația ING Business Pro, direct din contul curent sau din conturile de economii.

Suma minimă este de 1.000 de lei, fără limită maximă pentru valoarea depozitului sau pentru numărul de depozite care pot fi deschise. La scadență, după trei luni, principalul și dobânda sunt virate automat în contul clientului. Dacă firma retrage banii înainte de termen, fondurile sunt transferate imediat, iar dobânda acumulată până în acel moment este păstrată.

Tot mai multe operațiuni bancare pentru firme se mută online

Lansarea noului produs vine într-un context în care companiile folosesc din ce în ce mai mult serviciile digitale pentru administrarea lichidităților. Potrivit ING, 87% dintre produsele destinate clienților business pot fi accesate online, iar jumătate dintre noii clienți își deschid relația cu banca fără interacțiune fizică.

În medie, deschiderea unei relații de business cu banca durează aproximativ 15 minute, iar un cont suplimentar poate fi deschis în 1 – 2 minute.

Depozitul Business Bonus se adresează în special firmelor care încasează temporar sume importante și așteaptă momentul potrivit pentru investiții, achiziții sau alte plăți. În acest interval, disponibilitățile pot genera un randament fără ca firma să renunțe la accesul rapid la propriile lichidități.

Prin lansarea acestui produs, ING își extinde oferta de economisire pentru companii, mizând pe o combinație între randament, flexibilitate și acces digital.

Articol susținut de ING Bank România