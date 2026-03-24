ING face o modificare după ce a fost amendată pentru că a divulgat tranzacțiile bancare ale unui client. Ce spune banca

ING Bank a anunțat marți, într-un răspuns către HotNews.ro, că a plătit amenda de 4.000 de euro, aplicată de autoritatea pentru protecția datelor (ANSPDCP) după ce un angajat al unei agenții din Focșani a divulgat în mod neautorizat tranzacțiile bancare ale unui client. În plus, banca spune că „a implementat un flux operațional actualizat care limitează accesul angajaților din ING Office-uri la extrasele de cont ale clienților, astfel încât aceste incidente nu vor mai putea fi posibile”.

ING Bank mai subliniază în răspunsurile transmis marți către HotNews.ro că „amenda plătită, în urma deciziei ANSPDCP, a vizat un incident punctual, identificat în contextul unor circumstanțe specifice, conform celor trecute în comunicatul ANSPDCP”.

„Recurent, dar și în urma acestui incident, am reiterat colegilor din rețea care sunt obligațiile aplicabile conform reglementărilor GDPR și am subliniat că, dincolo de relațiile pe care le construiesc cu clienții și comunitatea locală, cunoscându-le familia și prietenii, secretul bancar și legislația rămân esențiale în gestionarea datelor cu caracter personal.

În plus, recent a fost implementat un flux operațional actualizat care limitează accesul colegilor din ING Office-uri la extrasele de cont ale clienților, astfel încât aceste incidente nu vor mai putea fi posibile”, a mai transmis banca.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a anunțat luni că a amendat ING Bank cu 4.000 de euro, după o investigație în care a constatat că banca a încălcat Regulamentul UE privind protecția datelor personale (GDPR).

Amenda vine după ce persoană a reclamat că un angajat al ING Bank NV din Focșani a divulgat, fără acordul acesteia, către o terță persoană, informații din extrasele sale de cont bancar.