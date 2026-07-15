Inginerul-șef al centralei nucleare de la Zaporojie, ucis de o dronă ucraineană când mergea cu mașina. „Atac terorist selectiv”, spun rușii

Inginerul-șef al centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse, a fost ucis de o dronă ucraineană în apropierea centralei, a afirmat miercuri șeful corporației nucleare de stat ruse Rosatom, potrivit Reuters.

Alexei Lihacev a susținut, într-un comunicat de presă, că o dronă ucraineană a lovit o mașină de serviciu care se deplasa între incinta sitului nuclear și Energodar, orașul în care se află centrala. Lovitura i-a ucis pe inginerul-șef Alexander Yakovlev și pe șofer.

„În această după-amiază, Aleksandr Iakovlev, inginerul-șef al centralei nucleare Zaporojie, a murit într-un atac terorist selectiv comis de regimul de la Kiev. (…) În ultimele două luni și jumătate, 13 persoane au fost ucise și 48 rănite” în urma atacurilor Kievului în zona centralei, a mai susținut oficialul rus.

Miercuri dimineață, autoritățile instalate de Rusia în Energodar, au semnalat întreruperea furnizării energiei electrice în localitate din cauza atacurilor ucrainene continue, notează și agențiile EFE și Agerpres.

Vinerea trecută, Kremlinul a acuzat Ucraina că intensifică ceea ce a catalogat drept acțiuni „teroriste” împotriva centralei.

Ocupată de trupele ruse în martie 2022, centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei. Centrala funcționează cu personal ucrainean, iar Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experți la fața locului.

Zona centralei a fost de mai multe ori lovită de obuze și drone, atacuri pentru care trupele ruse și cele ucrainene s-au acuzat reciproc și care riscă să provoace un dezastru nuclear cum a fost cel de la Cernobîl. Centrala a fost astfel deconectată în mod repetat de la sursele externe de alimentare cu energie electrică, necesare răcirii reactoarelor, situații rezolvate punctual prin pornirea generatoarelor diesel.