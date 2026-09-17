INS: Scădere de 3,6% pentru comenzile noi din industria prelucrătoare în primele 7 luni

Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în luna iulie 2026, au scăzut, în termeni nominali, faţă de luna iunie 2026 cu 5,2%, iar faţă de luna iulie 2025 cu 6,9%, anunţă, joi, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe de altă parte, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total au scăzut, în termeni nominali, cu 3,6%, în perioada 1.I-31.VII.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, cel mai mare recul fiind înregistrat în industria bunurilor de uz curent.

„În luna iulie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut, în termeni nominali, faţă de luna iunie 2026 cu 5,2%, iar faţă de luna iulie 2025 cu 6,9%. În perioada 1.I-31.VII.2026 comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut, în termeni nominali, cu 3,6%”, arată, joi, INS într-un comunicat de presă.

În iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, pe ansamblu, cu 5,2%, din cauza scăderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (10,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (6,3%) şi în industria bunurilor de uz curent (0,7%), în timp ce industria bunurilor intermediare a crescut cu 3,4%.

În iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare, în termeni nominali, pe ansamblu, s-au redus cu 6,9%, din cauza scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (14,6%), industria bunurilor de capital (8,5%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (5,8%) şi în industria bunurilor intermediare (2,5%), potrivit datelor INS.

În perioada 1.I-31.VII.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în termeni nominali, pe ansamblu, din cauza scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (10,3%), industria bunurilor de capital (3,9%) şi în industria bunurilor intermediare (2,0%), în timp ce industria bunurilor de folosinţă îndelungată a crescut cu 0,2%, conform datelor INS. (news.ro)