„Înseamnă că JD Vance îi ajută pe ruși”. Zelenski îl critică deschis pe vicepreședintele SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe vicepreședintele american JD Vance pentru că a lăudat suspendarea ajutorului militar acordat Ucrainei de către USA, afirmând că această poziție avantajează Rusia și slăbește Statele Unite, într-un interviu acordat Newsmax și publicat joi, 29 aprilie.

Comentariile liderului ucrainean au venit după ce Vance a apărat public decizia administrației Trump de a opri transferurile directe de arme ale SUA către Kiev, o schimbare de politică care a atras critici și a subliniat diviziunile de la Washington cu privire la sprijinul acordat Ucrainei, notează The Kyiv Independent.

„Este unul dintre lucrurile de care sunt cel mai mândru… am spus Europei că, dacă dorește să cumpere arme, poate să o facă, dar SUA nu mai cumpără arme și nu le mai trimite Ucrainei”, a declarat Vance, în aprilie.

Zelenski a ripostat la adresa acestor afirmații, argumentând că reducerea sprijinului acordat Ucrainei întărește, în cele din urmă, poziția Moscovei.

„Dacă JD Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe ruși, și nu sunt sigur că acest lucru întărește Statele Unite”, a declarat Zelenski, în interviul acordat Newsmax.

„Rusia este inamicul. Ei (rușii, n.r.) fi întotdeauna inamici ai Statelor Unite”, a adăugat liderul de la Kiev.

Schimbul de replici vine pe fondul unei schimbări mai ample a politicii SUA sub președintele Donald Trump, care a oprit majoritatea ajutoarelor militare noi către Ucraina și a îndemnat Europa să preia o parte mai mare din sprijin.

Țările europene au furnizat cea mai mare parte a asistenței militare acordate Ucrainei în 2025, inclusiv finanțarea pentru rachetele de interceptare din cadrul sistemului de apărare antiaeriană Patriot și a altor sisteme fabricate în SUA.

Conform publicației de la Kiev, Vance s-a impus, în cadrul administrației de la Washington, ca unul dintre cei mai vocali critici ai continuării ajutorului acordat Ucrainei de către SUA.

Casa Albă a apărat rolul lui Vance în politica externă. O purtătoare de cuvânt, Olivia Wales, a declarat că administrația Trump rămâne concentrată pe încheierea războiului.

„Președintele Trump are o echipă extraordinară de securitate națională… care lucrează împreună pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, a declarat Wales pentru publicația ucraineană citată.

„Vicepreședintele a fost întotdeauna o voce de încredere în toate subiectele de politică externă… Vance este un membru de neprețuit al echipei excepționale a președintelui”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.