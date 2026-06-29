Insolația la copii și semnalele de alarmă. Medic: „Copilul poate deveni somnolent, confuz sau poate face convulsii. Este o urgență medicală”

Mulți părinți confundă insolația cu simpla oboseală provocată de căldură și ajung prea târziu la medic. Am discutat cu Dr. Oana Ciuhureanu, medic de familie, despre semnele care trebuie să îi alarmeze pe părinți, ce trebuie făcut în primele minute după apariția simptomelor și, mai ales, cum poate fi prevenită o urgență medicală provocată de căldură.



Specialista atrage atenția că insolația nu este o problemă minoră și nu trebuie tratată acasă atunci când apar semne neurologice sau când temperatura corpului se menține foarte ridicată.

Ce este, de fapt, insolația și de ce copiii sunt mai vulnerabili

În timpul expunerii prelungite la temperaturi foarte ridicate, organismul încearcă permanent să își mențină temperatura internă în limite normale. Când mecanismele naturale de răcire nu mai fac față, temperatura corpului crește rapid, iar organele pot începe să fie afectate.

La copii, acest proces apare mai repede decât la adulți. Ei elimină mai greu căldura prin transpirație, iar raportul dintre suprafața corpului și greutate favorizează încălzirea rapidă. În plus, cei mici uită adesea să bea apă atunci când sunt absorbiți de joacă.

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