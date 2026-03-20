Instituția căreia Meryl Streep i-a donat o sumă de 7 cifre înainte de apariția noului ei film

Meryl Streep a făcut o donaţie de şapte cifre către Muzeul Naţional de Istorie a Femeilor, o organizaţie non-profit care propune în principal expoziţii virtuale menite să „pună în lumină poveştile femeilor care ne-au modelat trecutul şi care continuă să ne influenţeze viitorul comun”, a anunțat instituția din Washington într-un comunicat.

Acesta a precizat că actriţa câştigătoare a premiului Oscar și premiată cu un Palme d’Or onorific pentru întreaga carieră în 2024 este o susţinătoare de mult timp a Muzeului Naţional de Istorie a Femeilor, fondat în 1996.

Muzeul a precizat că intenţionează să utilizeze fondurile pentru a-şi extinde iniţiativele digitale.

„Muzeul Naţional de Istorie a Femeilor a fost de mult timp un catalizator pentru aducerea în prim-plan a poveştilor care ne ajută să înţelegem mai bine cine suntem”, a declarat Streep, citată în comunicat. „Sunt mândră să continui să susţin această activitate esenţială, astfel încât generaţiile viitoare să moştenească o istorie care să fie atât veridică, cât şi completă”, a mai afirmat actrița în vârstă de 76 de ani.

Muzeul a anunțat că, în onoarea acesteia, va inaugura un nou premiu anual, care va fi acordat unui educator care promovează predarea istoriei femeilor. Primul câştigător al Premiului Meryl Streep pentru Educatori va fi anunţat la gala muzeului din această toamnă.

Meryl Streep va reveni în curând pe marile ecrane

Streep, care n-a mai jucat în vreun film de anvergură de la lungmetrajul Netflix „Don’t Look Up” din 2021, urmează să revină anul acesta pe marele ecran cu „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, o continuare după 20 de ani a primului film.

Actrița veterană care a fost nominalizată de 21 de ori la Premiile Oscar şi a triumfat de 3 ori va juca în noul film alături de nume precum Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Sydney Sweeney, Lucy Liu sau Justin Theroux.

Filmul, considerat una dintre cele mai așteptate comedii ale acestui an, va avea premiera în cinematografe în data de 1 mai, potrivit Cinemagia.ro.

Primul trailer pentru film, lansat în noiembrie anul trecut, a fost, potrivit presei de la Hollywood, cel mai vizionat trailer de comedie din ultimii 15 ani, cu 181,5 milioane de vizualizări pe YouTube în primele 24 de ore. 20th Century Studios, distribuitorul internațional al filmului, a publicat ulterior și un trailer complet: