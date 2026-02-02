VIDEO Unul dintre cele mai așteptate filme de comedie ale anului va continua o poveste începută cu 20 de ani în urmă și revine cu o distribuție de top

Meryl Streep, Stanley Tucci și Anne Hathaway, fotografiați pe 28 iulie 2025 la New York, în timpul filmărilor pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, FOTO: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Images

Primul trailer complet pentru filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada” (The Devil Wears Prada) a fost lansat, oferind mai multe detalii despre mult aşteptata continuare a filmului regizat de David Frankel. În promo, Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep, şi mâna ei dreaptă Nigel, interpretat de Stanley Tucci, se întâlnesc cu Andy, interpretată de Anne Hathaway, şi, mai târziu, cu Emily, interpretată de Emily Blunt, relatează News.ro.

Priestly nu-şi aminteşte nici de una, nici de alta, nici măcar de obiceiul ei de a se referi la toate asistentele ei de la revista de modă ca Emily.

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” o urmăreşte pe Streep în rolul redactorului-şef al revistei Runway, Miranda Priestly, care se confruntă cu declinul jurnalismului tipărit şi încearcă să-şi găsească echilibrul într-o industrie pe moarte.

Priestly se trezeşte în conflict cu personajul interpretat de Emily Blunt, fosta sa asistentă, care este acum o directoare influentă într-un grup de lux cu fonduri publicitare de care Priestly are mare nevoie.

Filmul original din 2006 a încheiat anul cu încasări de peste 326 milioane de dolari la nivel mondial, potrivit boxofficemojo.com.

Când ar trebui să apară filmul de comedie în cinematografele din România

Teaserul filmului, lansat în noiembrie, a fost, potrivit presei de la Hollywood, cel mai vizionat trailer de comedie din ultimii 15 ani, cu 181,5 milioane de vizualizări pe YouTube în primele 24 de ore. Noul trailer complet a înregistrat 2,8 milioane de vizualizări pe YouTube în primele nouă ore.

Continuarea filmului de succes din 2006 va fi lansată în Statele Unite în data de 1 mai, însă în România urmează să apară în data de 6 octombrie a acestui an, potrivit Cinemagia.ro. Nu este exclus însă ca pânăt atunci distribuitorul din România să decidă devansarea sa.

Din distribuţie mai fac parte Kenneth Branagh, în rolul noului iubit al lui Priestly, precum şi Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak şi Pauline Chalamet. Lady Gaga va avea o apariţie cameo.