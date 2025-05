Insula banilor de piatră. Cel mai ciudat (și mai modern) sistem monetar

Insulele pacifice Yap erau, la începutul secolului al XX-lea, unul dintre cele mai inaccesibile locuri de pe Pământ. Un paradis subtropical, cuibarit într-un arhipelag minuscul la mai mult de 300 de mile de Palau, cel mai apropiat vecin.

Aproape nimeni nu-l vizitase vreodată, până prin 1730, când un grup de misionari catolici îndrăzneți și-a stabilit o mică bază pe insulă. După un an, când nava de aprovizionare s-a întors, a descoperit că insulele nu erau un teren fertil pentru a le evangheliza, scrie Felix Martin în cartea sa „Banii”. De fapt, toți membrii misiunii fuseseră masacrați în primele luni de ședere de localnici. Yap a fost lăsat în voia lui încă o sută patruzeci de ani.

Mult mai târziu a fost înființat primul post comercial al firmei germane Godeffroy and Sons, după ce Spania a vândut arhipeleagul Germaniei pentru suma de 3,3 milioane de dolari (în banii de azi).

Nativi din arhipeleagul Yap, alături de banii de piatră. Credit line: PHOTOSTOCK-ISRAEL / Sciencephoto / Profimedia

Integrarea arhipelagului Yap în Imperiul German a avut un mare beneficiu: A adus în atenția lumii unul dintre cele mai interesante și neobișnuite sisteme monetare din istorie

Asta după vizita unui tânăr aventurier american strălucit și excentric, William Henry Furness III. Descendent al unei familii proeminente din New England, Furness se instruise ca medic înainte de a se converti la antropologie și de a-și face un bun renume cu relatarea călătoriilor sale în Borneo.

În 1903, a făcut o vizită de două luni în Yap și a publicat un studiu amplu câțiva ani mai târziu. A fost imediat impresionat că, deși insula principală îți ia „doar o zi de plimbare” s-o străbați în lung și în lat, Yap are o societate remarcabil de complexă. Exista un sistem de caste, cu un trib de sclavi și „cartiere” în care locuiau pescarii sau războinicii. Exista o tradiție bogată de dansuri și cântece, pe care Furness le-a înregistrat pentru posteritate.

Dar, fără îndoială, cel mai izbitor lucru pe care Furness l-a descoperit pe Yap a fost sistemul lor monetar.

Economia din Yap, cu greu putea fi numită dezvoltată. Piața lor cuprindea doar trei produse – pește, nuci de cocos și singurul lux de la Yap, castravetele de mare.

Nu exista nicio altă marfă schimbabilă despre care să vorbim; nu aveau agricultură; erau puține arte și meserii; singurele animale domestice erau porcii și, de când sosiseră nemții, câteva pisici.

Având în vedere aceste condiții, Furness se aștepta ca schimburile între mărfuri să se facă prin troc. Dar, nu!

Yap avea un sistem de bani foarte dezvoltat. Era imposibil ca Furness să nu observe acest lucru în momentul în care a pus piciorul pe insulă, deoarece monedele lor erau extrem de neobișnuite.

Constau din „fei” – „roți de piatră mari, solide, groase, cu diametrul cuprins între 0,3 metri și 3,6 metri, având în centru o gaură care variază în mărime în funcție de diametrul pietrei, prin care un stâlp poate fi introdus pentru a suporta greutatea și a facilita transportul”, scrie Furness în cartea „ Insula Banilor de Piatră”.

Acești „bani de piatră” au fost extrași inițial pe Babelthuap, o insulă aflată la aproximativ 300 de mile depărtare, în Palau, și au fost aduși în mare parte la Yap.

Valoarea monedelor depindea în principal de mărimea lor, dar și de finețea granulației și de intensitatea albului calcarului.

La început, Furness a crezut că această formă bizară de monedă ar fi fost aleasă tocmai pentru extraordinara ei greutate în manevrare: „când este nevoie de patru oameni puternici pentru a fura prețul unui porc, spargerea nu poate decât să fie o ocupație foarte descurajantă”, scrie el. Dealtfel, furturile de fei sunt aproape necunoscute.

Pe măsură ce timpul trecea, el a observat că transportul fizic al fei-ului de la o casă la alta era foarte rar. Au avut loc numeroase tranzacții – dar datoriile contractate erau compensate una față de cealaltă, cu orice sold restant, în așteptarea unui schimb viitor.

„Trăsătura remarcabilă a acestei monede de piatră”, a scris Furness, „este că nu este necesar ca proprietarul ei să o dețină la propriu. După încheierea unui târg, noul său proprietar este destul de mulțumit să accepte simpla recunoaștere a proprietății, chiar dacă moneda rămânea în incinta fostului proprietar”.

Când Furness și-a exprimat uimirea față de acest aspect al sistemului monetar Yap, ghidul său i-a spus o poveste și mai surprinzătoare:

[Acolo era în satul de lângă o familie a cărei avere era de necontestat – recunoscută de toată lumea – și totuși nimeni, nici măcar familia însăși, nu pusese vreodată ochii sau mâna pe această avere; a constat dintr-un fei enorm. Dar în ultimele două-trei generații stătea pe fundul mării! Moneda naufragiase în timpul unei furtuni în timp ce era în tranzit din Babelthuap cu mulți ani în urmă. Dar simplul accident al pierderii sale nu ar trebui să-i afecteze valoarea comercială. Puterea de cumpărare a acelei pietre rămâne, așadar, la fel de valabilă ca și cum ar fi sprijinită vizibil pe fațada casei proprietarului.

Când a fost publicat în 1910, părea puțin probabil ca excentricul jurnal de călătorie al lui Furness să ajungă vreodată în atenția economiștilor.

Dar, în cele din urmă, o copie a ajuns la un tânăr economist din Cambridge, detașat recent la Trezoreria Britanică: un anume John Maynard Keynes.

Omul care în următorii douăzeci de ani avea să revoluționeze înțelegerea lumii despre bani și finanțe a fost uimit. Cartea lui Furness, a scris el, „ne-a adus în contact cu un popor ale cărui idei despre monedă sunt mai filozofice decât cele ale oricărei alte țări. Practica modernă are multe de învățat din practicile insulei Yap.

John Maynard Keynes avea dreptate. Descrierea făcută de William Henry Furness a monedei de piatră poate părea la început a fi doar o notă de subsol pitorească a istoriei banilor.

Dar, ea pune câteva întrebări incomode ale teoriei banilor. Luați, de exemplu, ideea multora că banii au apărut din troc. Când Aristotel, Locke și Smith făceau această afirmație, o făceau doar pe baza logicii deductive. Niciunul dintre ei nu a văzut vreodată o economie care să funcționeze în întregime prin schimbul de troc.

Dar părea plauzibil că un asemenea aranjament să fi existat cândva. În acest context, sistemul monetar al lui Yap a venit ca o surpriză. Aici era o economie atât de rudimentară încât ar fi trebuit să funcționeze prin troc. Cu toate acestea, nu funcționa așa. Ba dimpotrivă, avea un sistem complet dezvoltat de bani și monedă.

Dar dacă o economie atât de rudimentară avea deja bani, atunci unde și când a existat o economie bazată pe troc?

Această întrebare a continuat să deranjeze cercetătorii de-a lungul secolului după ce relatarea lui Furness despre Yap a fost publicată. Pe măsură ce dovezile istorice și etnografice s-au acumulat, Yap a ajuns să arate din ce în ce mai puțin o anomalie.

Oricât ar căuta, nici un singur cercetător nu a fost capabil să găsească o societate, istorică sau contemporană, care să-și desfășoare regulat comerțul prin troc.

Până în anii 1980, antropologii de seamă ai banilor considerau că „trocul, în sensul strict al schimbului de piață fără bani, nu a fost niciodată un mod de tranzacționare important sau dominant din punct de vedere cantitativ în niciun sistem economic trecut sau prezent despre care avem informații concrete”, scria savantul american George Dalton în 1982. Toată etnografia disponibilă sugerează că nu a existat niciodată așa ceva’, a concluzionat antropologul Cambridge Caroline Humphrey în cartea sa „ Barter and Economic Disintegration”. De asemenea, istoricul economic american Charles Kindleberger, a scris în a doua ediție a Financial History of Western Europe , publicată în 1993, că „Istoricii economici au susținut ocazional că evoluția relațiilor economice a trecut de la o economie de troc la o economie monetară și apoi la o economie de credit.

Așa cum antropologul David Graeber a explicat în 2011: „[Nu există nicio dovadă că s-a întâmplat vreodată, dar avem o cantitate enormă de dovezi care sugerează că nu s-a întâmplat”.

Totuși, povestea lui Yap nu reprezintă doar o provocare pentru explicația teoriei convenționale despre originile banilor. De asemenea, ridică îndoieli serioase cu privire la ideea despre ceea ce sunt banii. Teoria convențională susține că banii sunt o „marfă” pentru a servi ca mijloc de schimb – și că esența schimbului monetar este schimbul de bunuri și servicii.

Dar banii de piatră ai lui Yap nu se potrivesc cu această definiție. E greu de crezut că cineva ar fi putut alege „roți mari, solide, groase de piatră, cu diametrul cuprins între 0,3 metri și 3,6 metri”, ca mijloc de schimb – deoarece, în majoritatea cazurilor, ar fi mult mai greu de mutat decât lucrurile tranzacționate.

În plus, nu exista nicio îndoială: locuitorii din Yap erau în mod curios indiferenți față de soarta pietrelor însele. Esența sistemului lor monetar nu erau monedele de piatră folosite ca mijloc de schimb, ci altceva.

Dacă pietroaiele nu erau un mijloc de schimb, atunci ce erau?

Răspunsul este super simplu. Banii din Yap nu erau fei-ul în sine, ci sistemul conturilor de credit și compensarea cu care țineau evidența. Fei -urile erau „jetoanele” cu care țineau aceste conturi. Monedele și moneda, cu alte cuvinte, sunt jetoane utile pentru a înregistra sistemul de bază al conturilor de credit și pentru a implementa procesul de bază de compensare.

Ele pot fi necesare într-o economie mai mare decât cea din Yap, unde monedele ar putea sta pe fundul mării și nimeni nu s-ar gândi să pună la îndoială bogăția proprietarului lor.

Moneda nu este în sine nu e ban. Banii sunt sistemul conturilor de credit și compensarea lor. La fel ca și bancnotele moderne, care sunt tot un fel de jetoane. Cea mai mare parte a monedelor din economiile noastre contemporane nu se bucură nici ele de existența fizică, ci constau în soldurile contului nostru la bănci. Singurul aparat tangibil folosit în majoritatea plăților monetare astăzi este un card de plastic și o tastatură. Nu e deci exagerat să spunem că o pereche de microcipuri și o conexiune Wi-Fi sunt un mijloc de schimb al marfurilor.

Printr-o coincidență ciudată, John Maynard Keynes nu este singurul gigant al economiei secolului XX care a salutat locuitorii din Yap pentru înțelegerea clară a naturii banilor.

În 1991, Milton Friedman, în vârstă de șaptezeci și nouă de ani – extrem de diferit de Keynes – a dat și el peste cartea lui Furness. Și el a lăudat faptul că Yap a scăpat de obsesia convențională, dar nesănătoasă, a monedei de mărfuri și a recunoscut atât de transparent că banii nu sunt o marfă, ci un sistem de credit și compensare.

A câștiga laudele unuia dintre cei mai mari economiști monetari ai secolului XX poate fi privit ca o întâmplare; pentru a câștiga laudele ambilor merită toată atenția.