Insula care speră să devină un paradis turistic, după ce a apărut ca Itaca în „Odiseea” lui Christopher Nolan

O mica insulă italiană din Marea Mediterană speră că blockbusterul lui Christopher Nolan „Odiseea” va contribui la atragerea unui număr mai mare de vizitatori, dorind în acelaşi timp să evite capcana supraturismului.

Lansat luna trecută, „Odiseea” a avut încasări de peste 264 de milioane de dolari în primul weekend în cinematografe, cel mai bun debut din cariera lui Nolan, filmul fiind o adaptare a epopeii lui Homer despre întoarcerea lui Odiseu după încheierea Războiului Troian, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

Favignana, cea mai mare dintre insulele Egadi, se află la o distanţă de 7 kilometri de coasta vestică a Siciliei şi a fost transformată în Itaca, insula lui Odiseu. Castello di Santa Caterina, o fortăreaţă aflată pe vârful cel mai înalt din Favignana, serveşte drept palat al eroului.

O insulă cu numai 3.000 de locuitori

Autorităţile locale doresc să transforme asocierea cu filmul lui Nolan într-o atracţie de durată pentru Favignana, unde locuiesc circa 3.000 de persoane.

Cu sprijinul departamentului de cultură din Sicilia şi al Universal Pictures, o expoziţie permanentă s-ar putea deschide în octombrie în fosta fabrică de procesare a tonului Florio, care a fost folosită drept cartier general al producţiei.

„Ideea este de a permite vizitatorilor să experimenteze diferitele etape ale producţiei şi de a vedea o parte din costumele şi echipamentele folosite în film”, a declarat primarul din Favignana, Giuseppe Pagoto, într-un interviu acordat Reuters.

Afacerile locale mizează pe tendinţa transformării locaţiilor de filmare în puncte de atracţie turistică, aşa cum s-a întâmplat cu serialul de televiziune „Inspector Montalbano”, care a stimulat turismul de-a lungul coastei sud-estice a Siciliei.

„Credem că întreg vestul Siciliei ar putea deveni mai atractiv vizitatorilor americani graţie Odiseea”, a declarat pentru Reuters Giacomo Incarbona, directorul asociaţiei operatorilor hotelurilor locale.

Turismul cinematografic este un segment în creştere în industria de turism. Organizaţia Mondială a Turismului estimează că destinaţiile care apar în filmele de succes pot creşte numărul turiştilor cu 25% până la 40%, în timp ce Future Market Insights prognozează că acest sector ar putea valora aproape 157,5 miliarde de dolari la nivel global până în 2036. Echipa de producţie de la „Odiseea” a petrecut mai multe luni pe insulă de la sfârşitul anului 2024 până în primăvara lui 2025, angajând circa 500 de figuranţi şi de lucrători.

„Nolan se plimba cu bicicleta prin oraș”

Pagoto a estimat că filmările au generat vânzări locale cuprinse între 1 milion de euro şi 2 milioane de euro.

Incarbona, al cărui hotel de trei stele a găzduit membrii departamentelor de coafură şi de machiaj, a spus că este impresionat de relaţia care s-a dezvoltat între echipele de producţie şi locuitorii din insulă.

„Nolan se plimba cu bicicleta prin oraş şi saluta pe toată lumea. Zendaya, care o interpretează pe Athena, stătea în piaţă şi citea o carte”, a spus el.

Investitori internaţionali din America de Nord, Orientul Mijlociu şi India au contactat municipalitatea în legătură cu oportunităţile turistice de lux înaintea sezonului din 2027, a spus primarul Pagoto.

Fostul sat de vacanţă abandonat Valtur urmează să fie transformat într-o staţiune de cinci stele, în timp ce istoricul palat Florio, din piaţa principală a insulei, este convertit într-un proiect hotelier de lux care se va deschide în iunie 2027.

„Timp de mai mulţi ani, rezidenţii au renovat locuinţe şi le-au transformat în pensiuni. În prezent, sunt mulţi antreprenori care investesc şi reamenajează principalele atracţii de pe insulă”, a spus Pagoto.

Teama de „blestemul supraturismului”

Favignana doreşte să evite blestemul supraturismului, care şi-a pus amprenta asupra unor destinaţii precum Veneţia, Florenţa şi Dolomiţi. „Un val de şoc ne-ar putea face rău”, a spus Incarbona, sperând ca filmul să extindă sezonul turistic şi nu să atragă o creştere a numărului de vizitatori în perioadele de vârf.

În perioada estivală, populaţia creşte de la 3.000 la 40.000-50.000 de locuitori, ceea ce pune presiune pe servicii. „Va trebui să ne pregătim pentru o cerere mai mare începând cu curăţenia plajelor”, a spus Pagoto.

Municipalitatea a instalat 200 de balize în jurul insulei pentru a împiedica ambarcaţiunile care ancorează aproape de mal şi are în vedere măsuri suplimentare privind reglementarea fluxurilor de vizitatori.

O altă opţiune ar fi ca permisele pentru vehiculele aduse pe insulă să fie condiţionate de o durată minimă de şedere. Autorităţile doresc să crească durata medie a şederii de la cinci sau şase zile la o perioadă cuprinsă între 10 şi 15 zile.

Emanuela Amico, un rezident din Roma care vizitează frecvent insula, a spus că Favignana arată la fel ca întotdeauna.

„Nu s-a schimbat prea mult până acum. Castelul este iluminat de curând pe timp de noapte, iar pescarii care oferă excursii cu barca sunt nerăbdători să le povestească vizitatorilor despre film şi să le arate locurile în care au fost filmate scenele”, a spus ea.