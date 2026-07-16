Criză de apă în mai multe insule din Grecia. „E o problemă de securitate”, a spus și ministrul elen al mediului

Pentru a conserva rezervele de apă, șapte insule grecești din Marea Egee, printre care și Astypalaia, au declarat anul acesta stare de urgență din cauza secetei, în condițiile în care schimbările climatice fac verile mai fierbinți, iar precipitațiile tot mai imprevizibile, transmite joi agenția Reuters.

Acum, autoritățile se întreabă dacă anul viitor va ploua suficient pentru a susține miile de turiști care pun presiune asupra rezervelor de apă tocmai în perioada în care localnicii au cea mai mare nevoie de ele.

Insula Astypalaia, care se bazează pe apă îmbuteliată pentru consumul potabil, este situată la est de Grecia continentală și nu a beneficiat de ploile din nordul și vestul țării, care au adus Greciei cea mai ploioasă iarnă din 2022 încoace. Ploile torențiale au provocat inclusiv inundații în destinații populare precum Thassos.

Însă pentru Astypalaia, cunoscută drept insula în formă de fluture a Greciei și pentru căsuțele sale pitorești, locația sa în sud-estul Mării Egee a însemnat confruntarea cu al doilea cel mai secetos sezon din 2020 încoace, ceea ce le pune autorităților numeroase probleme.

„Dacă am aduna într-o găleată sau într-un lighean toată apa căzută pe parcursul anului, aceasta ar avea o adâncime de doar 2,5 centimetri”, a declarat pentru Reuters primarul Nikos Komineas.

Un lac artificial înconjurat de dealuri uscate și vegetație joasă rară este singurul rezervor de apă al insulei, construit la mijlocul anilor 1990.

Celelalte 6 insule în care este decretată starea de urgență din cauza secetei sunt Karpathos, Leros, Patmos, Symi, Tinos și Alonnisos.

Locuințe pe insula Astypalea, FOTO: George Vitsaras / AFP / Profimedia

Hotelurile iau în calcul măsuri de economisire a apei

Unii hotelieri din Astypalaia au început deja să adopte măsuri pentru reducerea consumului de apă. Maria Alkalai, în vârstă de 42 de ani, care administrează un hotel amplasat pe un deal din Chora, cu vedere spre castel și Marea Egee, oferă un voucher de 5 euro oaspeților care renunță la serviciul zilnic de curățenie.

„Clienții au primit foarte bine această inițiativă”, a spus ea. Alkalai își imaginează construirea unui al doilea hotel pe insulă, care să includă un bazin de colectare a apei de ploaie, în locul unei piscine sau al unui jacuzzi.

Stavros Papastavrou, ministrul elen al mediului, a aprobat alocarea a 15 milioane de euro pentru uzine de desalinizare, modernizarea rețelelor de distribuție și rezervoare de apă pe nouă dintre cele peste 200 de insule locuite ale Greciei, inclusiv 1,5 milioane de euro pentru Astypalaia.

„Pentru Grecia, apa nu este o chestiune teoretică – este o problemă de securitate, de creștere economică și de protejare a comunităților locale”, a declarat el luna trecută în timpul unei reuniuni cu miniștrii mediului din Uniunea Europeană.

Centrul Național pentru Cercetare Științifică „Demokritos”, cu sediul la Atena, avertizează că seceta s-ar putea agrava până în 2049, pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească, accentuând deficitul de apă pe aceste insule deosebit de vulnerabile.

Scaune la un restaurant de pe insula Astypalaia, FOTO: Realy Easy Star, Tullio Valente / Alamy / Profimedia

Consumul de apă explodează în lunile de vârf ale verii

O hartă realizată de Observatorul European al Secetei Copernicus a marcat Astypalaia cu portocaliu în luna iunie, un semnal timpuriu al instalării secetei.

În satul de coastă Analipsi, din estul insulei, crescătorii de oi și capre transportă apă pentru a umple rezervoarele sau folosesc apă de calitate scăzută extrasă din puțuri forate.

Uzina de desalinizare care furnizează apă potabilă prin rețea în această zonă nu a mai făcut față unei populații care crește de la 1.400 la 7.000 de persoane la mijlocul verii, astfel că a fost amenajată o a doua instalație temporară în Chora, până la construirea unei uzine permanente, planificată pentru sfârșitul anului.

Zeci de uzine de desalinizare, cu un consum ridicat de energie, sunt instalate pe insulele Greciei. Primarul Komineas afirmă că instalația temporară reprezintă o soluție de rezervă pentru perioadele de secetă, deși a recunoscut că aceasta este costisitoare.

„Una dintre cele mai mari îngrijorări ale mele era ce se va întâmpla dacă nici anul acesta nu va ploua din nou”, conchide acesta.

Fermierii revin la folosirea fântânilor

Fermiera Evdokia Palatianou de pe Astypalaia se plânge că autoritățile au întrerupt în aprilie alimentarea cu apă pentru ferma sa, pentru a economisi resursele. Legumele cultivate de aceasta în livadă s-au uscat, ea fiind nevoită să se bazeze pe apa pompată din propria fântână.

„Dacă nu plouă, nu voi mai planta nimic”, le-a spus femeia în vârstă de 71 de ani reporterilor de la Reuters care au vizitat satul de coastă Livadi, cea mai fertilă regiune a insulei.

Lacul care alimentează cu apă gospodăriile și sistemele de irigații din Livadi, precum și principalul oraș turistic Chora, capitala insulei, mai conține în prezent aproximativ 150.000 de metri cubi de apă, adică o șesime din capacitatea sa totală de stocare.

În condițiile unui consum zilnic de aproximativ 900 de metri cubi pe timpul verii, rezervele ar ajunge pentru aproximativ cinci luni și jumătate.

Autoritățile au declarat stare de urgență din cauza apei în luna mai, pentru a accelera instalarea unei uzine temporare de desalinizare, cu o capacitate de producție de 600 de metri cubi pe zi pentru Chora, și au interzis irigațiile pentru fermierii din Livadi, pentru a proteja rezervele lacului până în toamnă.

„Am luat această decizie cu inima grea, dar, din fericire, există această alternativă pentru ei”, susține primarul Komineas, adăugând că, dacă ploile vor reface rezervele lacului din Livadi, fermierii vor fi reconectați la rețeaua de alimentare.