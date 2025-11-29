VIDEO Inundații în Thassos, destinație preferată de mulți români. Drumurile au cedat sub presiunea apei. Mașini târâte de viitură și case inundate

Furtuna Adel, care a venit cu ploi torențiale, a provocat daune materiale semnificate în Thassos, destinație turistică care se bucură de mulți turiști, inclusiv români, în timpul sezonului estival.

Drumuri au cedat sub presiunea apei, autoturisme au fost târâte de viituri, iar parterele mai multor case au fost inundate în Thassos, , în special în localitățile Panagia și Potamia, potrivit publicației online ProtoThema.gr.

În Potamia, acumularea rapidă a apei pe timpul nopții a dus la tasarea șoselei și la „smulgerea” unor segmente de drum.

Potrivit presei din Grecia, torentul „a măturat resturi, pietre și chiar mașini parcate”. Un șofer a fost luat de ape împreună cu mașina, însă a fost scos rapid în siguranță. Pentru scurt timp, circulația pe principalele artere a fost oprită din motive de siguranță.

Efectele furtunii s-au resimțit și în zona Atenei. Potrivit efsyn.gr, Pompierii au anunțat că Centrul de Operațiuni a primit în jur de 30 de apeluri pentru îndepărtarea copacilor doborâți, majoritatea din nordul capitalei, anume Kifissia, Lykovrysi, Metamorfosi. De vineri dimineață până sâmbătă, în Attica au fost înregistrate 127 de solicitări, dintre care 27 pentru evacuări de apă și 49 pentru copaci căzuți.

Ministerul pentru Protecția Civilă a anunțat stare de pregătire cod roșu pentru regiunile din Insulele Ionice, Epir, Grecia de Vest, Peloponez, Macedonia Centrală, Macedonia de Est și Tracia, precum și pentru nordul și sudul Mării Egee (inclusiv Dodecanezul), din cauza fenomenelor meteo severe.

Primarul din Thassos le cere locuitorilor să evite deplasările neesențiale și să urmeze instrucțiunile autorităților, avertizând că ploile ar putea continua.