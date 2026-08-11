Insula Iubirii 2026. Cine sunt ispitele masculine din noul sezon. Revin nume cunoscute, inclusiv „Jaguarul”, în emisiunea de la Antena 1

Noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” de pe Antena 1, prezentată de Radu Vâlcan, va avea premiera pe 4 septembrie şi va fi difuzat în fiecare seară de vineri, la concurenţă cu „Vocea României” (de pe Pro TV) şi sâmbăta, scrie Pagina de Media.

Acum, în timpul verii, „Insula Iubirii” este difuzat pe Antena 1 într-un format special „Reuniunea”, cu concurenţi vechi, dar sezonul nou din toamnă, va avea noi „ispite” masculine.

7 noi ispite

Pagina de Media oferii detalii despre cei 7 băieți noi care vor apărea la vila Thailanda.

„Jaguarul”

Sezonul cu numărul 10, intitulat „Maxim”, îl readuce George Ivănescu, cunoscut drept „Jaguarul”. Cel care a popularizat sezonul trecut replica „Ciao Bambolina”. Ispita are 35 de ani şi este de meserie antreprenor.

„Aş vrea să le arăt fetelor şi persoana cu care poţi vorbi, o persoană foarte ambiţioasă, care are capul pe umeri”, spune Jaguarul.

Iulian Bogdan

Din Italia, la 31 de ani, vine Iulian Bogdan, funcţionar la căile ferate.

„Pentru mine este o experienţă fantastică, pe care oricine cred că ar vrea să o trăiască. Eu nu sunt foarte deschis, am şi o urmă de timiditate, dar încerc să depăşesc aceste limite”, povesteşte Iulian.

Daniel Chiorean

Daniel Chiorean este model şi online fitness coach.

Are 35 de ani şi priveste această experienţă ca pe o oportunitate: „Sunt mândru să fac parte din sezonul 10”, spune acesta.

Eduard Vlădescu

Eduard Vlădescu este un pilot de 33 de ani.

„Cred că o să fie o experienţă intensă şi unică şi pe care nu o să o mai întâlnesc vreodată. De aceea, aş vrea să fac fiecare moment de neuitat”, afirmă acesta.

Narcis Bujor

Narcis Bujor este o altă ispită cunoscută publicului încă din sezon precedent.

Acesta are 33 de ani şi este tatuator. „Chiar îmi era dor. Cred că aveam lucruri neterminate şi acesta a fost şi motivul pentru care am decis să mă întorc. Sunt lucruri despre mine care nu se ştiu şi, în acest an, simt că mi se va oferi şansa”, spune Narcis.

Vlad Calomfir

Un DJ ajunge pe insulă în acest sezon.

Vlad Calomfir, cunoscut ca DJ CalVee, are 32 de ani şi spune că va trăi fiecare zi la maxim. „Nu-mi place să mă joc cu emoţiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, spune acesta.

Alberto Grecu

Alberto Grecu are 26 de ani, este antreprenor şi creator de conţinut.

„Este o bucurie de a trăi Insula şi de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”, afirmă acesta.