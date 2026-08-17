Insula Iubirii 2026. Cine sunt primele trei ispite feminine

După anunțul ispitelor masculine ale noului sezon Insula Iubirii 2026, Antena 1 a anunțat primele trei nume din rândul ispitelor feminine. Noul sezon va fi difuzat începând cu 4 septembrie.

Reprezentanții emisiunii prezentate de Radu Vâlcan au anunțat, luni, într-un comunicat, primele trei nume din casa ispitelor feminine.

Prima ispită feminină este Frankie, pe numele său real Cristina Belu. Ea are 35 de ani și este artist vizual, care se ocupă cu tatuaje și sculptură, zugrăvit și pictat. „Este o femeie care nu poate trece neobservată și care știe bine ce vrea de la viață și de la omul de lângă ea”, spun reprezentanții Insula Iubirii.

Alături de ea va fi Andreea Homescu, asistentă medicală în vârstă de 28 de ani. În trecut, ea a activat și în zona de creator de conținut.

Al treilea nume care completează lista ispitelor feminine este Sandra Vintilă, manager de resurse umane. Potrivit postului de televiziune, aceasta „vrea să arate că prin naturalețe și sinceritate, poți obține tot ceea ce îți dorești. Vede Insula Iubirii ca locul în care se va schimba și în care-și va regăsi puterea interioară”.

Cine sunt ispitele masculine Insula Iubirii 2026

Sezonul cu numărul 10, intitulat „Maxim”, îl readuce George Ivănescu, cunoscut drept „Jaguarul”. Cel care a popularizat sezonul trecut replica „Ciao Bambolina”. Ispita are 35 de ani şi este de meserie antreprenor.

Din Italia, la 31 de ani, vine Iulian Bogdan, funcţionar la căile ferate. „Pentru mine este o experienţă fantastică, pe care oricine cred că ar vrea să o trăiască. Eu nu sunt foarte deschis, am şi o urmă de timiditate, dar încerc să depăşesc aceste limite”, povesteşte Iulian.

Daniel Chiorean este model şi online fitness coach. Are 35 de ani şi priveste această experienţă ca pe o oportunitate: „Sunt mândru să fac parte din sezonul 10”, spune acesta.

Eduard Vlădescu este un pilot de 33 de ani. „Cred că o să fie o experienţă intensă şi unică şi pe care nu o să o mai întâlnesc vreodată. De aceea, aş vrea să fac fiecare moment de neuitat”, afirmă acesta.

Narcis Bujor este o altă ispită cunoscută publicului încă din sezon precedent. Acesta are 33 de ani şi este tatuator.

Vlad Calomfir, cunoscut ca DJ CalVee, are 32 de ani şi spune că va trăi fiecare zi la maxim. „Nu-mi place să mă joc cu emoţiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, spune acesta.

Alberto Grecu are 26 de ani, este antreprenor şi creator de conţinut. „Este o bucurie de a trăi Insula şi de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”, afirmă acesta.