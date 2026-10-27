Insula iubirii 2026. Emisiunea de la Antena 1, reclamată din nou la CNA

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a vizionat marți ore întregi de emisiune după ce a primit zeci de reclamaţii de la telespectatori, dar și de la organizaţia „Salvaţi Copiii”, pentru conţinutul nepotrivit promovat de Insula iubirii de pe Antena 1, scrie Pagina de Media.

În 2025, CNA a decis ca Insula Iubirii să nu mai fie difuzată, în acel format, înainte de ora 23.00. Insula iubirii 2026 a revenit însă în prime-time, cu acelaşi gen de conţinut.

Organizaţia Salvaţi Copiii a reclamat CNA reluarea emisiunii Insula iubirii, sezonul 10, de la ora 20:30, cu clasificarea 12+. Organizaţia a invocat somaţia publică emisă de CNA la 15 octombrie 2025, când postul Antena 1 fusese sancţionat pentru nerespectarea regulilor privind ora de difuzare a emisiunii.

Potrivit organizaţiei, măsura de anul trecut a avut în vedere aspecte precum consumul de alcool şi droguri, nuditatea, reprezentarea sexualităţii, limbajul, psihologia personajelor şi reperele morale oferite copiilor şi adolescenţilor.

Alte sesizări reclamă scene cu nuditate, conţinut cu tentă sexuală şi limbajul participanţilor.

CNA a vizionat imagini din emisiunea Insula iubirii întreaga zi, iar într-o altă şedinţă urmează să îi audieze pe reprezentanţii Antenei 1 şi, dacă va fi cazul, să propună sancţiuni, conform Pagina de Media.